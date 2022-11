Un amigo de Piqué desata una tormenta al insinuar que Shakira fue la infiel de la relación; estos son los detalles

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido uno de los temas más sonados a nivel mundial y no deja de ser blanco de múltiples rumores. Los comentarios en contra de futbolista no paran tras conocerse que el motivo de la ruptura amorosa fue por una infidelidad con la que actualmente es su novia, Clara Chía.

Por ello, muchos de sus seguidores lo tildan de infiel, pero otros lo defienden. En esta oportunidad, el periodista Jordi Basté, muy cercano al entorno del futbolista, al que ha podido entrevistar en numerosas ocasiones, salió en defensa del jugador español y sorprendió con una declaración en la que planteó una duda sobre la realidad de la situación entre Shakira y Pique.

En declaraciones a El Nacionat.cat, el comunicador soltó una bomba que pocas personas se esperaban. “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán”, relataba.

En medio del diálogo, el periodista soltó una indirecta que muchos suponen que es para Shakira: “quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, aseguró Basté. Ante este comentario, el periodista dejó abierta la posibilidad de que Shakira le haya sido infiel a Piqué.

Sin embargo, son más las personas que se han solidarizado con la cantante colombiana. Hace poco, Laura Bozzo, presentadora y abogada peruana, se refirió a la separación de Shakira y Piqué, y le cantó algunas verdades al futbolista. En una entrevista hecha por el programa La Mesa Calienta de Telemundo, Bozzo dijo que Pique es un “desgraciado” y que todo lo que le hizo a Shakira lo pagará con “karma”.

“Cosecharás tu siembra. Este tipo es un desgraciado, un infiel, una persona que además, en lugar de hablar con ella, se mete con otra. Pero saben qué, estos hombres, cuando están con mujeres tan famosas y tan brillantes como Shakira, le gusta la gatica, esas mujeres que los ven como dioses y se deslumbran”, dijo Laura.

En medio de la entrevista, Bozzo mostró su indignación por los hombres infieles y dijo: “para mí, es un desagraciado y va a cosechar su siembra y yo creo en el karma, porque acá va a haber karma”.

Estas fueron las palabras de Piqué despidiéndose del Barcelona

El sábado 5 de noviembre fue el día en que Gerard Piqué dijo adiós a las canchas en el profesionalismo para siempre. A través de un video, el deportista confirmó que este fin de semana jugaba su último partido como futbolista activo.

En tal compromiso, en el que el Barcelona jugó en condición de local ante el UD Almería por la fecha 13 de la liga de España, el defensa central disputó un total de 85 minutos, y al ser sustituido, el Camp Nou, al unísono, aplaudió al jugador que le dio más alegrías que tristezas. El duelo terminó 2 goles por 0 a favor de los catalanes.

Era un partido diferente, se retiraba una leyenda no solo del FC Barcelona, también de la selección de España. Entre los títulos más importantes que obtuvo Piqué con el mencionado club figuran dos trofeos de Uefa Champions League, y, por su parte, con el seleccionado, la copa más importante fue el Mundial de 2010 que se disputó en Sudáfrica.

Después de que el partido finalizara, Gerard Piqué dio un sentido discurso en el que les agradeció a todos sus compañeros, a la junta directiva, a la hinchada del Barcelona y a las personas que fueron importantes a lo largo de su carrera deportiva.