Periodista Diego Guauque confirma nueva cirugía, pero entrega buena noticia a sus seguidores: “Estoy realmente agotado”

La salud del periodista Diego Guauque mantiene en vilo a su familia y a sus seguidores, desde que hace algunos días confirmó que luego de una cirugía habían retirado parte de un sarcoma y que debía seguir con un tratamiento de quimioterapia para eliminar el resto de las células malignas que lo han llevado a afrontar una difícil situación médica.

A diario, Guauque comparte en sus redes sociales cómo avanza su proceso y qué viene para él en un futuro. De hecho, en una última historia publicada en su perfil de Instagram anunció que debe ser sometido a una nueva cirugía y que, si todo sale como está planeado, le darían de alta muy pronto para continuar con un tratamiento desde su casa.

“Ahora me preparo para otra cirugía nuevamente, será de catéter, que tiene el fin de ser el tubito por donde me introduzcan más adelante la quimioterapia. Es el último esfuercito, estoy realmente agotado de tanta cirugía, nunca había tenido esto en mi vida, falta el último esfuerzo y si Dios quiere hoy me dan salida de la clínica y ya empezaré con mis quimioterapias de forma más tranquila”, explicó el periodista de Séptimo día.

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, re refrió al estado de salud del periodista - Foto: Instagram: Alejandra Rodríguez

Guauque ha dejado evidencia de lo que ha sido este proceso, el cual comenzó con un dolor en el bajo vientre y que terminó llevándolo a cuidados intensivos y obligándolo a someterse a varias intervenciones para poder saber con certeza qué era lo que lo aquejaba y de esta manera definir el tratamiento que debía afrontar.

Precisamente, en uno de sus últimos videos se vio con un mejor semblante y se atrevió a mostrarle a sus seguidores las marcas que le había dejado la intervención inicial en la que le retiraron parte del sarcoma. Allí confirmó que el parte era positivo y que iba a diario iba ganando pequeñas batallas.

“El parte es positivo. Me duele todo, sobre todo el estómago. Es una herida grande. Para tratar el dolor, (mostró el aparato que los médicos le pusieron) solo debe oprimirlo y de inmediato se aplica morfina para sobrellevar la situación. No hay que abusar de ello, pero me ayuda a aliviar. Así he ganado pequeñas batallas. Me han quitado algunos catéteres. El de la respiración lo mandé pal chorizo, que estaba aburrido de eso. Voy ganando poquito a poco”, afirmó.

Esposa de Diego Guauque se quebró al hablar sobre salud del periodista: “Cada día es una batalla”

Alejandra Rodríguez, esposa del reconocido reportero bogotano, habló -este lunes- con SEMANA y contó cómo han sido estos últimos días después de la intervención quirúrgica a la que se sometió Guauque.

Igualmente, la también periodista admitió que no han sido momentos fáciles los que han vivido desde que le detectaron el sarcoma al comunicador. Asimismo, indicó que la cirugía no salió del todo bien.

Diego Guauque viajó recientemente a Argentina. A su regreso experimento un fuerte dolor de estómago que lo llevó al médico. - Foto: Instagram: Diego Guauque

“No son días fáciles y el dolor de la reciente cirugía a veces lo desanima, pero en términos generales Diego está bien. Ha sido duro para todos. Creo que cada uno vive este proceso desde su rol. Mi dolor es diferente al de nuestra hija. Mis suegros tienen una angustia distinta. Cada día es una batalla diferente”, manifestó inicialmente.

Luego, enfatizó: “Cuando supe que la cirugía no había sido del todo exitosa porque el sarcoma seguía allí, sentí que el mundo se me abría. Diego estaba con mucha fe de salir rápido de eso. Pensé mucho en cómo darle la noticia cuando se levantara. Afortunadamente, me aferré a una única verdad, mi esposo está vivo y si hay vida, siempre habrá esperanza”.

Rodríguez, por otro lado, aprovechó el diálogo con SEMANA para recalcar que el periodista de Caracol Televisión se encuentra bien de ánimo y puntualizó que tiene mucha fe de recuperarse lo más pronto posible.

Manuel Teodoro y Diego Guauque, hacen parte del programa Séptimo día. - Foto: Tomada de @diego_reportero

La esposa del reconocido reportero, entre lágrimas, les agradeció -finalmente- a todas las personas que han estado pendientes durante los últimos días sobre el estado de salud de su esposo.

“Él está muy positivo y con mucha fe. Diego es muy fuerte y no le gusta perder, y eso será muy importante en este camino que iniciamos. Somos muy unidos y contamos con una red de apoyo muy fuerte. Suena cliché, pero nunca hemos conocido a un Diego derrotado”, concluyó Alejandra en este medio.