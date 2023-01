Periodista Diego Guauque se desahogó; contó cómo le detectaron cáncer: “Fue sorpresivo, estaba bien”

Diego Guauque, reconocido periodista de Séptimo Día (Caracol Televisión), sorprendió esta semana a todos su seguidores y confirmó que estará alejado por un tiempo de las pantallas debido a que fue operado recientemente.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el comunicador aseguró que todo empezó cuando sintió un intenso dolor en el estómago, por lo que se hizo unos exámenes, los cuales arrojaron que tenía una masa irregular.

Diego Guauque completa 14 años trabajado para Caracol Televisión - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

“Voy a estar ausente del programa durante un par de semanas o incluso meses por motivos de salud. A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron”, precisó inicialmente.

El periodista, sin embargo, aprovechó esa red social para desahogarse y manifestó que la noticia lo cogió fuera de base, puesto que él se sentía muy bien de salud y no había tenido ningún tipo de quebranto durante los últimos meses.

“La verdad fue muy sorpresivo para mí. Yo estaba muy bien de salud. Estaba de vacaciones con mi familia en Argentina. Allí pasamos el 24 y 31 de diciembre muy bien, pero la primera semana de enero cuando regresé de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal que me impidió seguir durmiendo”, agregó Guauque.

El reportero se encuentra actualmente hospitalizado tras ser operado - Foto: Tomada de @aleja_reportera

Manuel Teodoro le mandó un mensaje de aliento a Diego Guauque - Foto: Tomada de @diego_reportero

Luego, puntualizó: “Me hicieron una ecografía y me encontraron una masita. Hay que enfrentar y atacar esa masita cuanto antes. Lo positivo fue que me la detectaron a tiempo. Mientras todo eso pasa voy a estar seguramente ausente y hospitalizado”.

Tras la intervención quirúrgica, el presentador de Caracol Televisión manifestó que no le pudieron extraer todo el sarcoma debido a que estaba pegado a tres órganos. Además, afirmó que con el trozó que le sacaron podrán saber exactamente la gravedad de la enfermedad.

El comunicador, de igual manera, le envió un emotivo mensaje a toda su familia y a todas las personas que han estado pendiente de su salud, a quienes les pidió que sigan orando por su pronta recuperación.

Diego tiene una amplia trayectoria en la televisión colombiana - Foto: Instagram: Diego Guauque

Diego Guauque viajó recientemente a Argentina - Foto: Instagram: Diego Guauque

“Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron. Me sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos. Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más”, sentenció.

Guauque se quebró finalmente en su cuenta personal de Instagram al anunciar que se tendrá que enfrentar a las temidas quimioterapias una vez se sepa la magnitud de la enfermedad que tiene.

Diego contó que no fue posible retirar en su totalidad la masa que le hallaron - Foto: Tomada de @diego_reportero

La enfermedad fue detectado en las primeras semanas de enero - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

¿Quién es Diego Guauque?

El periodista es una de las caras más reconocidas de Séotimo día, programa que se emite cada ocho días por Caracol Televisión. Nació en Bogotá en el año 1979 y cursó sus estudios como comunicador social y periodista en la Universidad Javeriana de la capital colombiana.

Ha tenido una amplia trayectoria en la televisión nacional como cronista, periodista y realizador en diferentes espacios noticiosos como NTC Noticias, Noticias Uno, RTV, Canal RCN, y desde hace 14 años en la producción dirigida por el Manuel Teodoro.

Guauque siempre se ha caracterizado por la rigurosidad de sus informes, y aunque ante las pantallas suele ser bastante serio, al interior de su vida familiar es totalmente diferente. El bogotano es casado con la también periodista Alejandra Rodríguez, quien trabajó con él como productora en Séptimo Día, programa que no solo le ha traído el reconocimiento al reportero, sino que le dio la oportunidad de encontrar a quien hoy es su pareja.

El comunicador y Rodríguez se casaron hace varios años. En una entrevista concedida al programa Bravísimo (City TV), la pareja de esposos contó como se conoció. Según indicaron, lo que comenzó con una relación laboral, poco a poco se fue transformando en algo más. Compartir tanto tiempo juntos los llevó a darse una oportunidad, de la cual, hoy en día, se sienten orgullosos de haberla aprovechado.

Ambos aclararon que cuando comenzaron a sentir atracción el uno por el otro, los dos tenían una relación. Sin embargo, las cosas no marchaban bien, lo que contribuyó a que su amor floreciera. Para Guaque no fue fácil, pues aseguró que estaba allí por el amor a su hija, más no porque se sintiera plenamente feliz, algo que lo motivó a rehacer su vida sentimental con quien ahora es su colega y esposa.

“Viajar y conocer, finalmente, se consigue al cabo de los años. El verdadero reto es lograr que la vida te regale un compañero o una compañera, que haga de esos viajes una fuente inagotable de diversión y locuras. Desde hace once años mi regalo es Alejandra Rodríguez”, escribió hace unos meses en sus redes sociales.

El periodista de Séptimo Día se casó con su colega, a quién conoció trabajando en el mismo programa. - Foto: Fotos Instagram @diego_reportero / Montaje Semana

Diego Guauque y Alejandra Rodríguez se enamoraron cuando los dos trabajaban en Séptimo Día - Foto: Tomada de @aleja_reportera

Alejandra Rodriguez y Diego Guauque llevan casado cerca de 11 años - Foto: Suministrada a SEMANA

Diego Guauque está convencido que saldrá victorioso de esta dura batalla que le ha puesto la vida y que vencerá la enfermedad. Igualmente, su esposa les agradece a todos aquellos que han destinado un tiempo para orar por su salud.

“Esta pelea no termina aquí. Diego es fuerte y tiene un batallón a su lado que lo sostiene. Pedimos que no dejen de orar por favor. Yo sigo esperando mi milagro”, puntualizó su pareja sentimental.