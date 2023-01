“Mi hija necesita a su papá”, reconocido periodista lucha por superar el cáncer

Diego Guauque, el periodista de Séptimo Día que lleva 14 años denunciando los casos más aberrantes que suceden en la sociedad colombiana y quien a su vez ha llenado a cientos de familias de esperanza al lograr con sus reportajes periodísticos justicia para los más vulnerables; hoy enfrenta, con la fuerza que lo caracteriza, al despiadado cáncer.

El cáncer feu detectado en las prieras semanas de enero - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

Él ha decidido contar en sus redes sociales a sus televidentes y seguidores el paso a paso de la lucha que ha tenido que vivir desde que arrancó 2023, luego de un divertido viaje con su familia en Argentina. Lo que empezó con un molesto dolor en el bajo vientre terminó en urgencias, de allí en una sala de cirugías y posteriormente en una unidad de cuidados intensivos.

Los médicos aún no han determinado que tipo de sarcoma es - Foto: Tomada de @diego_reportero

“Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar… ahí voy a estar… ay, carajo… ay, carajo. ¡Con fuerza!”, dijo empuñando su mano, como señal de valentía y a la vez tratando de controlar la respiración para que no se desatara ese nudo que se hace en la garganta.

Alejandra Rodriguez y Diego Guauque periodistas y esposos - Foto: Suministrada a SEMANA

Guauque, a pesar de estar postrado en una cama con mangueras que conectan los aparatos médicos a su cuerpo se ve elegante, como siempre, y con ese humor sarcástico que solo quienes han compartido con él identifican. “Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron. Me sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos. Pero con lo que sacaron se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar”.

No fue posible retirar en su totalidad la masa que compromete tres organos - Foto: Tomada de @diego_reportero

Se ha mostrado positivo, sabe que la vida tiene retos que con fe se superan. “Estoy contento porque salí de la UCI y ahora estoy en una habitación normal. En la UCI tendría que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. Vamos bien”, dijo el reconocido periodista de Caracol Televisión.

Sabe que el futuro de él y su familia está en manos de Dios y de experticia médica. Agradece con humildad a quienes han estado pendiente de su estado de salud en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde está siendo atendido. “Amo a todos los funcionarios de acá. Los quiero mucho me han ayudado bastante”, dijo en el video de más de dos minutos que público este martes.

Diego Guauque completa 14 años trabajado para Canal Caracol - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

El reportero de 1,89 metros de estatura, que se ha parado frente a los delincuentes más peligrosos del país, para pedirles explicaciones por sus hechos, se quiebra al anunciar que se tendrá que enfrentar a las temidas quimioterapias “¿Qué viene?, quimio terapia … Pero sabiendo exactamente qué es lo que tengo, ahí se va a saber exactamente cuál es la quimio que me tienen que aplicar. No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograrlo. Vamos a lograrlo”, puntualiza con voz entrecortada.

Su esposa, Alejandra Rodríguez, también reconocida periodista, no se ha separado de Diego Guauque ni un solo momento desde que arrancó esta travesía hace menos de un mes. “Gracias a todos los que siguen orando con mi esposo. Seguiremos en la UCI, pero con toda la fe de vencer este sarcoma. He leído todos sus buenos mensajes y bonitos deseos y me llegan al corazón en este momento. Diego es un hombre valiente y guerrero. Me tiene absolutamente admirada”, escribió Rodríguez, dejando claro que no bajaran la guardia y que Guauque requiere la buena energía de todos los que han mostrado su solidaridad.

Sus compañeros de programa también se han pronunciado en las redes sociales, “Vamos con toda, querido compañero Diego Guauque. Tu valentía y optimismo son admirables! Sos un guerrero y Dios te va a llevar de su mano en este proceso. Volverás más fuerte y, como siempre, con grandes historias. Tus compañeros y miles de televidentes te esperamos de regreso muy pronto”, manifestó la periodista Laura Hincapié.

Equipo periodistico Séptimo Día y El Rastro (2019) - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

Cabe recordar que el pasado fin de semana el reportero anunció a sus seguidores que estará ausente del programa por un par de meses debido al hallazgo del sarcoma que fue descubierto luego de varios días de hospitalización, en los cuales le realizaron biopsias que arrojaron el resultado que lo tomó por sorpresa.

Él y su familia pasaron navidad y año nuevo en Argentina y al llegar a Bogotá un fuerte dolor en el abdomen que no lo dejó dormir lo alertó de que algo no estaba bien así que acudió a los especialistas. “La verdad todo fue muy sorpresivo para mí”.

El anuncio lo hizo antes de entrar a la cirugía. Lo que tenían previsto era erradicar la masa que está alojada en izquierdo del abdomen. Más de cinco horas estuvieron los cirujanos en la intervención, pero luego manifestaron al terminar que no fue posible retirar en su totalidad el tumor por la complejidad del sarcoma.

Sin embargo, Guauque está convencido que saldrá victorioso de la enfermedad y agradece a todos aquellos que han destinado un tiempo para orar por su salud. “Esta pelea no termina aquí. Diego es fuerte y tiene un batallón a su lado que lo sostiene. Pedimos que no dejen de orar por favor. Yo sigo esperando mi milagro”, escribió su esposa en las redes.