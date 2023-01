Amigos de Paula Durán dedican emotivos mensajes tras su fallecimiento; reconocidos personajes colombianos también hicieron lo mismo

Paula Durán perdió la vida, luego de que hace unos meses se le diagnosticara cáncer en el cerebro y en el estómago. Su esposo, Sergio Vega, inició una campaña en redes sociales para que a los padres de Durán le dieran una visa humanitaria y así pudieran estar junto a ella en sus últimos días de vida.

Y así ocurrió. Los padres de Paula viajaron y estuvieron hasta el último aliento de la mujer y madre de tres hijos. Así lo dio a conocer Vega, por medio de su perfil de Instagram, confirmando el fallecimiento de su esposa al lado de su familia.

Sergio Vega y Paula Durán migraron a Estados Unidos buscando un mejor futuro - Foto: Twitter sergiovega228711

Ante el conmovedor video que publicó, comenzaron a llegar mensajes de amigos cercanos a Paula y de personajes colombiano reconocidos a nivel nacional y mundial.

“Mucha fortaleza y toda nuestra energía para ti y tu familia”, escribió la bicicrosista Mariana Pajón.

“Abrazo hasta el alma para ti y tu familia”, fue el mensaje de Daniela Ospina.

Tras conocerse el fallecimiento de Paula Durán, las redes sociales mostraron su apoyo a la familia colombiana que vive en Estados Unidos - Foto: Twitter Sergio Vega 228711

“Uff abrazo grande, muy grande!! Mujer poderosa, hombre único, familia maravillosa. Gracias por ser ejemplo”, expresó Carolina Cruz.

“Fortaleza Sergio. Admiración profunda. Que descanse en paz Paula. Lo diste todo y ella también. Abrazos desde el alma”, fueron las palabras del cantante Fonseca, quien en días pasados le dio una serenata a Paula.

“Querido Sergio, me quedo con la imagen de nuestra última llamada por FaceTime. Amor para ti y toda tu familia y mucha fortaleza”, se manifestó la presentadora y modelo Claudia Bahamón.

Sergio Vega, esposo de Paula Durán, logró conseguirle una visa humanitaria a los padres de su pareja - Foto: Instagram: Sergio Vega

Con el pasar del tiempo, la publicación se llenó de mensajes de aliento hacia Sergio y su familia luego de la noticia.

Familiares y amigos también le dijeron adiós a Paula Durán

Su hermana Alejandra Durán también por medio de su cuenta de Instagram envió en un sentido mensaje desde Colombia por medio de las historias de la red social.

“Nunca estuve preparada para este momento y no saben lo difícil que es. No asimilo tu ida, no voy a poder vivir sin ti. Mi única hermana y te fuiste. Que voy a hacer sin ti”, fueron algunas de las palabras de Alejandra expresando el dolor tras el fallecimiento de Paula.

Su hermana Alejandra Durán hizo emotivos videos en Instagram para despedir a Paula - Foto: Instagram @alejandradcamargo

Amigas como Tatiana Chavarro, quien es periodista deportiva, también se expresó desde su cuenta de Instagram luego de conocer el fallecimiento de Paula Durán.

“Gracias, gracias hasta el cielo, gracias por siempre Paula Durán, todos en esta vida no llegamos por equivocación, Dios tiene un propósito y el tuyo era uno solo, unir al mundo entero; unirlo en oración, enseñarle al mundo que estamos para servir “quien no vive para servir, no sirve para vivir”, se lee en la primera parte del mensaje que dedicó a su amiga.

Su esposo, Sergio Vega, con un video de más de 12 minutos expresó su tristeza, pero también su admiración con quien fuera su pareja y le diera una lección de vida.

“Un aplauso para ti por todo lo que hiciste. Gracias por hacerla feliz y por dar la batalla hasta el final. Un abrazo lleno de bendiciones y de fortaleza”, se lee en la publicación de Vega, la cual ya sobrepasa el millón de visualizaciones.