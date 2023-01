Mary Méndez dejó ver al amor de su vida, ¿de quién se trata?

La farándula colombiana ha puesto a decenas de personajes en el ojo del huracán, sobre todo, aquellos que se dan a conocer mediante la televisión y las redes sociales; como por ejemplo Ana Karina Soto, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero, o Mary Méndez.

Y de esta manera es como sus vidas se convierten rápidamente en temas de interés para los espectadores. Así como la presentadora del programa de chismes La Red, Mary Méndez, que tiene los ojos de miles de internautas puestos en sus publicaciones y el estilo de vida que comparte con ellos.

En sus perfiles de las redes sociales comparte su estilo de vida saludable, y fitness, por lo que es común verla frente al espejo ejercitándose y promocionando los productos que vende en su emprendimiento. Tales como granolas, chocolate sin azúcar, pan integral, entre otros.

Recientemente, llamó la atención de sus seguidores en Instagram, cuando compartió varias fotografías de un hombre, a quien llamó “el amor de mi vida [...] Solo le agradezco a Dios un año más contigo y le pido que seas eterno”, y dejó en la descripción, un emotivo mensaje para él.

Se trata de su padre, a quien le expresó todo el amor y la admiración que siente ante su 1.3 millones de seguidores en dicha red social. Posterior a ello, publicó una foto más de él y su madre y destacó que no espera menos de un hombre después de haber compartido con él, que ha hecho tanto por su familia y su esposa (la madre de Mary, ya que el señor no es su padre biológico, debido a que este falleció cuando ella apenas era una niña).

“Amor de mi vida, el arquitecto de mi disciplina, mi ejemplo a seguir, mi mentor, mi todo! Solo le agradezco a Dios un año más contigo y le pido que seas eterno ❤️❤️❤️ happy birthday papá, te amo con mi alma”, expresó la samaria inicialmente en el primer post que contenía 3 fotografías del hombre que la acompañó en su vida.

Posterior a ello, en la foto de sus padres, escribió: “Y mi madre se ganó la lotería, porque ya este modelo no lo fabrican, hombre justo, recto, honesto, disciplinado, trabajador como él solo, fiel, noble, detallista como ninguno! Estricto a OTRO nivel, por eso cuando me preguntan por qué soy ‘tan exigente’? Me rio y contesto para mis adentros: porque mi padre pone la vara muy alta, no espero nada menos que lo que él nos ha demostrado toda su vida ❤️ TE AMOOOOOOO PAPÁSOTEEEE”.

Ambas publicaciones están llenas de comentarios felicitando a su padre por el cumpleaños, y elogiando la unión entre sus papás, así como el gran carisma que ha caracterizado a la presentadora, que ha acompañado a los colombianos por varios años en la pantalla chica.

“Que bendición tener a sus padres vivos, sanos y hacen una linda pareja, Dios se los cuide, larga vida para ellos. Esas parejas así ya no se ven”; “Así debería ser siempre 🙌 no aceptar menos de lo que nuestro papá nos enseñó”; “Eso se ve a leguas!. Que padres tan bellos con razón la hija tan linda y carismática! Dios bendiga a tu padre con mucha salud!. Felicidades mi linda Mary!.”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

“Absolutamente hermoso y encantador tu papá!!! Dios te bendiga ese señorón!!!”; “El amor verdadero, después de Dios en la tierra, nuestros padres”; “Que dicha que aún lo tengas a tu lado. Disfrútalo mucho”, en ello coincidieron varios de los que comentaron, pues no todos tienen la fortuna de tener a los padres, vivos. Por lo que también hubo algunos otros como: “Que dicha Mary, yo nunca tuve uno”; “Quisiéramos que fueran eternos”.