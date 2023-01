Yeison Jiménez inicia con pie derecho el nuevo año, estos serán los destinos del caldense

Yeison Jiménez sigue siendo uno de los artistas populares más importantes del momento y sus seguidores siempre están muy pendientes de cada paso que da en la música y en su vida personal.

El año 2022 despidió al caldense con grandes éxitos como De pura rabia, que por más de diez semanas consecutivas se ha posicionado como la # 1 en la radio popular colombiana. De igual manera, cerró 2022 con más de 2,39 billones de descargas musicales y la colaboración musical con el artista mexicano ‘El Fantasma’ en la canción Un loco enamorado.

El sencillo nació en “un avión en un vuelo del DF (Ciudad de México, capital de ese país) a Bogotá. Me estaba sintiendo despechado, pero no estaba despechado. Era solo el sentimiento y dije ‘quiero hacer una canción diferente, un poco más rancherita que hace rato, no saco algo así’”, como lo expresó a SEMANA.

A su vez, el artista estuvo de gira por varias ciudades en los Estados Unidos, en donde tuvo gran acogida del público en ese país.

Este 2023 se vienen más presentaciones en las que el cantante ha de dejar la bandera de Colombia en alto; ya están confirmadas las nuevas fechas para regresar a Europa. Es así como en febrero llegará a España y Francia. En esta oportunidad el caldense se presentará en más de siete ciudades con su gira ‘Quinto Elemento’.

Yeison Jiménez, cantante de música popular. - Foto: Foto de @yeison_jimenez

El artista recorrerá varias ciudades de España, tal como hizo en Norteamérica el año pasado, poniendo a cantar a grito herido sus canciones que lo han llevado a ser quien es hoy en día. Estas serán las presentaciones que tiene previstas el artista:

Madrid, España: viernes 10 de febrero 2023

Tenerife, España: sábado 11 de febrero 2023

Mallorca, España: domingo 12 de febrero 2023

París, Francia: viernes 17 de febrero 2023

Lugo, España: sábado 18 de febrero 2023

Alicante, España: domingo 19 de febrero 2023

Barcelona, España: viernes 24 de febrero 2023

El artista se ha mostrado muy emocionado y con las expectativas muy altas con esta gira: “Me siento muy feliz de comenzar 2023 a girar nuevamente y como ya se ha hecho costumbre para mí, en Europa. Hace un año también fue el preámbulo de lo que vendría para nosotros como equipo y los resultados fueron increíbles”.

Asimismo, expresó que este nuevo año va con nuevas canciones, “al igual que con un show nuevo, visuales y un montaje más acorde con los lugares donde nos vamos a presentar. Estamos llenos de ilusión, y daremos un show sin precedentes en cada ciudad”, afirmó Yeison Jiménez. ‘Aventurero’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Ya no, mi amor’, ‘Bendecida’ y muchas más melodías son las que podrán cantar a todo pulmón los seguidores de Yeison en el Viejo Continente.

El cantautor trabajó durante todo 2022. - Foto: Instagram: @yeison_jimenez

De igual manera, el artista se presentará en Bogotá. El próximo 11 de marzo el estadio El Campín recibirá a la banda norteña más grande de los últimos tiempos, Los Tigres del Norte, y junto a ellos se confirmó que Yeison Jiménez también estará, para conformar la exclusiva nómina de artistas que deleitarán por varias horas a los colombianos en este gran concierto.

“Hacer parte de este concierto es muy importante para mí. Los Tigres del Norte son de esas bandas que admiro y he seguido desde antes de comenzar mi carrera, me siento muy complacido de compartir tarima con estos grandes de la música regional mexicana y más aún en el estadio El Campín. ¡Allá nos vemos, con el corazón!”, manifestó muy emocionado.

Cabe mencionar que por estos días, el caldense disfruta de sus vacaciones en Latinoamérica, y se ha dejado ver en la Patagonia, Argentina, al sur del continente.