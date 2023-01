Briella, la cantante famosa por su canción parecida a la de Shakira con BZRP, ¿se copió de otros temas?

Shakira puso en boca de todo el mundo varios temas con su canción en conjunto con Bizarrap, en la Music Sessions # 53, y con la que han roto récords en todas las plataformas digitales. Tan solo en YouTube van contando más de 154 millones de visualizaciones, en su primera semana al aire.

Shakira y Bizarrap siguen rompiéndola en la web. - Foto: Sony Music

Fue así como una cantante venezolana cobró relevancia, sobre todo en este hemisferio, dado que el coro de la canción de la colombiana con el argentino es casi igual al de la canción Solo tú, de Briella.

Briella tiene actualmente cerca de 180.000 seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: Briella

Es así como un ‘tiktoker’ se dedicó a analizar el parecido de la canción de la joven con otras de artistas muy conocidos y otros no tan conocidos, que utilizan un beat muy similar, encontrándose con artistas como Selena Gómez o Secret Number.

El joven ha hecho varios videos, pero el primero de ellos se hizo más conocido, debido a que las similitudes son varias y están marcadas en las canciones como: Recuérdame de Caín Guzmán, lanzada en febrero de 2022; Married your melody de Imanbek y Salim ilese, estrenada en el mes de abril del 2022; ‘Dangeorus in love’ de Secret Number, lanzada al mercado en noviembre de 2021, y finalmente aparece en escena Selena Gómez con su canción de octubre de 2015 ‘Me & the rhythm’.

Asimismo, menciona varias canciones más, pero que pueden compartir escasamente algunos compases, no su totalidad. Vale decir que la joven expresó que el coro de su canción era demasiado parecido y se le preguntó si llegaría a demandar a la colombiana.

En entrevista en el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo Venezuela, Briella aseguró que “en ningún momento yo quiero acusar o irme en contra de artistas que yo admiro, y lo dije en mis redes sociales, yo admiro a Shakira, a Bizarrap, se lo he dicho todo el tiempo aquí a los que me rodean”.

Shakira lleva una larga carrera artística (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Yo me siento... pues es una sensación agridulce, en el sentido de que, pues, muchas personas así han llegado a mi trabajo, pero, por otro lado, no me gustan, pues... todos estos comentarios negativos que están llegando hacia mí, cuando mi canción en ningún momento fue con mala intención”, agregó.

La cantante fue enfática en lo que pudo haber sucedido, según ella: “Realmente pueden ser muchas cosas, porque es cierto que en la música todo ya está inventado, pero de verdad la casualidad es muchísima y siento que... Wow, es una similitud que mis seguidores notaron al instante”.

Gerard Piqué quedó salpicado con las directas que le tiró Shakira en su canción. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

Y contó cómo se enteró de lo que ella llama una ‘coincidencia’. “Yo no tengo una comunidad tan grande, pero tampoco tan pequeña, e inmediatamente, pues mis redes comenzaron a llenarse de muchos mensajes privados y yo siento realmente que (pudo haber) sido inspiración porque pude ser coincidencia”.

“Mira, yo por Shakira siento admiración desde toda la vida, incluso en las entrevistas anteriores yo he dicho que –ahí está mi papá de testigo– cuando yo estaba en preescolar, me montaba en las mesas y me ponía a bailar y decía que yo era Shakira, porque ha sido un artista referente, no solo para mí, sino para toda mi generación de artistas que estamos emergiendo, y yo siento el mismo amor por Shakira”, agregó la venezolana.

Briella aseguró que eso no ha cambiado por la colombiana y que desea saber al menos si “realmente esto es inspiración de mi canción o si alguno de los compositores involucrados escuchó mi canción y coincidimos o se le vino esa idea; para mí sería un honor increíble tener, pues... algún tipo de crédito ahí, pero no es mi intención atacar de verdad”.