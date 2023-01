Video | Insultan a artista venezolana por destapar posible plagio de Shakira a su canción

Shakira la volvió sacar del estadio esta semana después de lanzar oficialmente la última colaboración que hizo con el productor argentino Bizarrap y rompió un nuevo récord de reproducciones en YouTube. El tema está dedicado directamente a su separación con Gerard Piqué.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, dice inicialmente la canción.

Luego, agrega: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Tras la viralización que tuvo en las redes sociales, la cantante venezolana, Briella, señaló en su cuenta personal de Instagram que el tema de la colombiana era muy parecido a una de sus canciones, la cual presentó hace más de seis meses.

La joven, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que siempre ha admirado a Shakira. Sin embargo, puntualizó que espera algún tipo de crédito si usaran como referencia su trabajo musical.

La colaboración entre Shakira y Bizarrap alcanzó rápidamente los 20 millones de vistas en YouTube - Foto: Sony Music

Briella dice que su canción salió hace más de 6 meses - Foto: YouTube: Shakira/Instagram: Briella

“Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Creo que es la misma tonalidad, es demasiado parecida. Ella ha sido una inspiración. Si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, precisó.

Briella, cuyo nombre real es María Gabriela Otaiza, también aseguró, en las historias de Instagram, que ha recibido muchos insultos y comentarios negativos después de mostrar la similitud entre las dos canciones.

“Esto me tiene muy nerviosa porque a mí no me gusta la polémica y no me gustan los problemas. Me han llegado mensajes bastante feos y quiero aclarar que esto no lo hago de mala intención, simplemente creo que como compositora sería un honor tener créditos en esta canción”, concluyó.

Briella tiene actualmente cerca de 180.000 seguidores en Instagram - Foto: Instagram: Briella

Acá están las dos letras

* Letra de la canción de Briella (junio de 2022):

“Solo túúúúúúú…

Me tienes tan pegada a ti como un Bubbaloo.

Porque solo túúúúúúú—

Pa´ entrar a mi cuarto tienes la solicitud.

Porque solo tú (tú ú ú ú ú ú ú)

Y es que solo túúúúúúú—

Me tienes tan pegada a ti como un Bubbaloo (Bubbaloo)”.

* Letra de la canción de Shakira (enero de 2023):

“Una loba como yo no está pa’ tipos como túúúúúúúú…

Pa’ tipos como tú ú ú ú ú ú ú…

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que túúúúúúú…

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que túúúúúúú…”.