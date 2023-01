Acusan de plagio a Shakira por su nueva canción dedicada a Piqué

Shakira ya tiene una fórmula comprobada: convertir sus desamores en canciones que se convierten en éxitos mundiales. Desde su primer amor adolescente hasta Gerard Piqué, las canciones de la barranquillera ya son parte de la banda sonora de toda una generación que le ha cantado a las traiciones y los corazones rotos.

Ahora, la noche del 11 de enero de 2023 quedó para la historia musical, el lanzamiento de Shakira y BZRP pasó a la lista de las mejores, por todo lo que significa no solo para los artistas, musicalmente hablando, sino para la propia vida de la barranquillera como una mujer divorciada.

En la producción musical titulada BZRP Music Session #53, la colombiana no se guardó nada, fue directa con el futbolista y padre de sus hijos Milan y Sasha, y con su nueva novia Clara Chía, utilizando comparaciones que a cualquier persona podrían, posiblemente, llegar a dolerle.

Su éxito es mundial, debido a que el mundo entero fue testigo de la historia de amor, que terminó en infidelidad, dos pequeños, y una tusa que también llevan los fans que por años se ganó la barranquillera. Esto, sumado a que la expectativa por la unión musical entre la colombiana y el argentino, crecía cada vez más entre los espectadores.

Es así como en menos siquiera de 11 horas, el video en YouTube alcanzó rápidamente 25 millones de visitas y se convirtió en la canción Número 1 en tendencias musicales, así como miles de comentarios en los que solo se elogia el talento de ambos artistas latinoamericanos.

Pues bien, el éxito musical está dando aún más de qué hablar después de que la también cantante y compositora venezolana Briella acusara a la barranquillera de plagio por su nueva canción, tras encontrar, según ella, partes similares en el coro y ritmo con un sencillo de su autoría lanzado en las plataformas digitales hace seis meses.

“De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session. (...) Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral en TikTok”, manifestó en una publicación de Instagram, donde además mostró evidencia.

También dejó claro su admiración por la carrera de la barranquillera y que su intención no es generar problemas: “Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.

Según manifestó Briella en sus redes sociales, “si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, además de dejar claro que, si el equipo de Shakira la hubiese contactado para pedirle permiso de utilizar una parte de su canción, ella con gusto hubiese aceptado.

“Yo la amo, yo he sido fan de toda la vida. (...) No quiero que malinterpreten la situación. Esto me tiene un poco nerviosa porque a mi no me gusta la polémica... No quiero que piensen que lo estoy haciendo con mala intención, simplemente como compositora para mi sería un honor tener créditos en esta canción por la admiración que tengo”, concluyó la artista venezolana.

Reacciones de la nueva canción de Shakira

“Shakira debe tener el récord Guinness de canciones sobre sus ex. Todos amamos a esta gran artista”; “Era obvio que estos dos iban a hacer algo excelente. Me encantó”; “La reina de la música en Latinoamérica nunca pasará de moda!”; “¡¡Muy grande Shakira!! Siempre sorprendiéndonos, sin palabras, menudo temazo, lo habéis clavado”; “Shakira haciendo dinero con su situación en lugar de encerrarse en su cuarto a llorar todo el tiempo. ¡Así se hace!”, expresaron algunos de sus seguidores en esa plataforma de streaming.

Asimismo, decenas de famosos comentaron el clip que la barranquillera compartió en su cuenta de Instagram, en donde ya suma más de 78.6 millones de seguidores. Es así como por ejemplo Elianis Garrido comentó: “Mucho con demasiadoooo !!! Las mujeres ya no lloran! Las mujeres facturan!🔥 the real Queen! 😍 @shakira te amo por siempre !!! Ahora si volviste”.

La esposa de Leonel Messi (compañero de Piqué en el F.C. Barcelona), Antonella Rocuzzo, comentó varios emojis de fuego, como también lo hizo la actriz Carmen Villalobos, al igual que el productor Luny Tunes y la cuenta de los productores musicales Subeloneo.

El argentino Bzrp en su canal de YouTube cuenta con 17.1 millones de suscriptores y sus producciones musicales alcanzaban cifras cerca de los 300 millones de visualizaciones en varios meses, sin embargo, su trabajo de la mano de la colombiana los impulsó a ambos a seguir creciendo y cotizándose en la industria musical.

La canción de la colombiana está llena de indirectas con nombre propio que le han gustado hasta a personas cercanas al español, esto ha hecho que sea viral y no cumpla ni siquiera las primeras 24 horas.