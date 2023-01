“Perdón que te sal-piqué”: así suena la nueva canción de Shakira y Bizarrap

Shakira ya tiene una fórmula comprobada: convertir sus desamores en canciones que se transforman en éxitos mundiales. Desde su primer amor adolescente hasta Gerard Piqué, las canciones de la barranquillera ya son parte de la banda sonora de toda una generación que le ha cantado a las traiciones y los corazones rotos.

En octubre pasado, sorprendió al mundo con ‘Monotonía’, una canción a ritmo de bachata que grabó en colaboración con Ozuna y que refleja el dolor de su separación con el exfutbolista tras doce años de relación.

Una canción largamente esperada por sus fanáticos, luego de cinco años silencio musical, desde el álbum El Dorado de 2017, y que ya rompió todos los récords posibles de la industria musical, entre ellos el de debut más grande en español en 2022.

La canción tuvo más de tres millones de reproducciones solo en las primeras 24 horas y debutó en el puesto 12 a nivel mundial en Spotify. El debut femenino en solitario más grande de YouTube y el más grande de la carrera de Shakira.

No es la primera vez, sin embargo, que la colombiana convierte el desamor en una mina de oro.

Ahora, la barranquillera se alista para el estreno la noche de este miércoles de una colaboración con el argentino Bizarrap, del que se conoció un pequeño adelanto gracias a un video difundido en varias redes sociales.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, se escucha en la nueva canción de Shakira.

Así se escucha en un adelanto que se ha publicado en cuentas especializadas en música.

Piqué respondió de forma curiosa a la nueva canción de Shakira

Shakira ya había lanzado dos canciones que tuvieron un común denominador: su referencia a Gerard Piqué. En ‘Te felicito’ se puede escuchar y ver, en su videoclip, todo el proceso de descubrimiento de la infidelidad, y en ‘Monotonía’ todo el proceso de duelo y aceptación de la ruptura.

Pero ahora se viene otro sablazo para Piqué, de la mano del productor y músico argentino Bizarrap, quien se ha vuelto uno de los exponentes más importantes de la industria en los últimos años.

Ante esta noticia y la letra específica de la canción, el español Gerard Piqué no dudó en reaccionar dado que muchos internautas y seguidores de la cantante aseguran que esta canción es una nueva indirecta para él.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Fueron varios emojis que puso el exfutbolista en su cuenta de Twitter donde se puede ver que hay uno con el símbolo de un circo, otro es un payaso, el que sigue es un carrusel y por último una rueda de la fortuna.

Los comentarios de este tweet no se hicieron esperar y muchos escribieron: “Uf, qué pasa ya lloras antes de que salga el tema. Tremenda mujer te perdiste dejarla por una niña cuando aún tienes niños que criar. Pero gracias a Dios las mujeres son como el Ave Fénix”.

Otros comentaron: “Prepárate porque mañana te entierran amigo. Yo que vos disfruto hoy”; “Mañana te haces de goma Pique! La Reina vuelve, y mejor que nunca! Aguante Shak, siempre de su vereda!”; “En un circo el payaso principal eres tú. Tu moza el mono. Porque por más seda que le quieras poner mona queda... sin clase, total tu la conoces a fondo... ¿Cuánto durará? Pobre chica cuando terminen la relación su imagen es pésima... donde trabajará si no es contigo?... todo un futuro”.