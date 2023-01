Shakira, de nuevo, estaría furiosa con Piqué por aparición de su hijo mayor en un programa sin su permiso

Shakira y Gerard Piqué continuaron en el foco de la prensa internacional en los últimos días debido a los futuros cambios que vendrán para su vida en los siguientes meses. Ambos famosos tomaron decisiones por el bienestar de sus hijos, llegando a firmar un acuerdo que se haría efectivo a partir del primero de diciembre de 2022.

Aunque todo parecía claro entre el deportista y la cantante pop, los medios españoles comenzaron a arrojar información nueva sobre los conflictos internos que llevan las celebridades. Varios programas y portales comentaron acerca de las discusiones tensas entre el catalán y la barranquillera, además del drama que pasarían Milán y Sasha en cada parte del proceso con sus padres.

Recientemente, Shakira y Gerard Piqué se robaron las miradas de algunos curiosos con una serie de detalles que salieron a la luz sobre un supuesto ‘raye’ que habrían tenido por uno de sus hijos. El exfutbolista apareció con su hijo mayor, Milán, en una transmisión de Twitch, donde el menor se mostró entusiasmado y muy activo en cada parte de la conversación.

Shakira estaría bastante molesta con su expareja por hacer partícipe a su hijo de un programa con vocabulario pesado y subido de tono. - Foto: Instagram @shakira

A pesar de que el niño comentó y habló bastante sobre algunos puntos, esta aparición en público no le habría gustado para nada a Shakira, quien estaría “furiosa” e incómoda por la decisión de Piqué. La cantante se habría molestado por no ser consultada sobre esta acción, teniendo en cuenta que el rostro del pequeño no se pixeló y tampoco fue cubierto de alguna manera.

La revista Hola fue la encargada de citar parte de un comunicado que envió Shakira a través de su agencia de comunicación, donde manifestaba su incomodidad por lo ocurrido en aquel programa. El medio compartió las palabras enviadas, donde específicamente se aclaraba que la colombiana nunca dio consentimiento para que Milán participara en este proyecto.

“Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milán en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto”, recopiló la revista.

El exfutbolista y la cantante estarían atravesando una relación complicada y tensa por sus hijos. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

No obstante, el medio Socialité también habló sobre lo que sucedió en este espacio streaming, respaldando los detalles sobre la furia que sintió Shakira por la aparición de su primogénito en un lugar donde hubo groserías, palabras fuertes y expresiones subidas de tono. Para la artista pop no fue nada gracioso lo que quedó grabado, por lo que expresó su rechazo.

“Parece que no le ha sentado nada bien, ayer veíamos imágenes de un directo de Piqué donde Milan, uno de sus hijos, se colaba y se hacía partícipe en el streaming. Hablaba con su padre e interactuaba con personas que hacían parte del programa. A Shakira no le ha hecho ninguna gracia y quiso enviar un comunicado, a través de su agencia de comunicaciones: ‘La cantante en ningún caso dio consentimiento previo y no fue consultada con respecto a la participación de su hijo Milán en la retransmisión de un evento deportivo’”, dijo uno de los presentadores del programa español.

El enfado de Shakira con Gerard Piqué por exponer a su hijo en su directo de Twicht. Fuente: (Telecinco). pic.twitter.com/EqUjYNAdUa — Espectáculos España (@EsEspectaculos) January 8, 2023

En Socialité también aclararon que esta transmisión se dio por temas deportivos y bajo el consentimiento del padre, por lo que al retransmitir las imágenes difuminaron el rostro del hijo mayor de la expareja. El reportero agregó de igual forma que no se sabe aún qué ocurrió al interior de la familia, por lo que tocaba esperar cuál era el desenlace.

Es importante recordar que durante el programa relacionado con la Kings League, torneo de fútbol respaldado por Piqué, el catalán aprovechó para asegurar en directo que la salida de su primogénito no fue planeada y no estaba entre lo preparado. El exfutbolista indicó que su hijo le insistió y le pidió que lo dejara sentarse junto a él en este diálogo.

“No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”, expresó Gerard.