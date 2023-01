Shakira lanza más dardos venenosos contra Piqué en su nuevo tema: “Cuando te necesitaba diste tu peor versión”. Escuche la canción

Se acabó la espera: en sus cuentas oficiales, Shakira había anunciado hace unos días, en inglés y en español “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”.

Y esa ‘loba’ lanzó este miércoles junto al productor argentino Bizarrap la BZRP Music Session #53, una nueva colaboración en la que la barranquillera le canta al desamor, en clara alusión —de nuevo— a su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, en junio de 2022, después de doce años de relación y dos hijos, Sasha y Milan.

La colombiana no se ahorró nada. Cuando se creía que ya todo estaba dicho en Monotonía, Shakira vuelve más incendiaria y le canta sin pena al dolor, al sentirse burlada y a la rabia contra la nueva pareja de Piqué, Clara Chía Martí.: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

De hecho, en una de las líneas del tema, la barranquillera canta: “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”... Y en otra: “Una loba como yo non está para novatos”...

Líneas más arriba, la diva del pop no se ahorraba una gota de dolor: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, se escucha en la nueva canción de Shakira.

Veneno puro...

Ya desde la etapa promocional de la canción —cuya frase de campaña fue “una loba como yo no está para tipos como tú”— sus seguidores esperaban ‘veneno puro’ en la nueva colaboración musical de la colombiana.

Es que Shakira ya tiene una fórmula comprobada: convertir sus desamores en canciones que se transforman en éxitos mundiales. Desde su primer romance adolescente hasta Gerard Piqué, las canciones de la barranquillera ya son parte de la banda sonora de toda una generación que le ha cantado a las traiciones y los corazones rotos.

En octubre pasado, sorprendió al mundo con Monotonía, una canción a ritmo de bachata que grabó en colaboración con el puertorriqueño Ozuna y que refleja el dolor de su separación con el exdelantero del Barcelona FC.

Una canción largamente esperada por sus fanáticos, luego de cinco años silencio musical, desde el álbum El Dorado de 2017, y que ya rompió todos los récords posibles de la industria musical, entre ellos el de debut más grande en español en 2022.

Shakira se convirtió en número 1 en octubre pasado con la canción Monotonía. Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

La canción tuvo más de tres millones de reproducciones solo en las primeras 24 horas desde su estreno y debutó en el puesto 12 a nivel mundial en Spotify. El debut femenino en solitario más grande de YouTube y el más grande, hasta ahora, de la carrera de Shakira.

No es la primera vez, sin embargo, que la colombiana convierte el desamor en una mina de oro. Ahora con Bizarrap convirtió de nuevo el despecho en materia prima para su música.

Quién es Bizarrap

Gonzalo Julián Conde, conocido en la industria de la música como Bizarrap, es joven un DJ y productor discográfico argentino de apenas 24 años. Se especializa en EDM, trap latino y rap. Es conocido por sus Bzrp Music Sessions, que graba con una amplia variedad de artistas. Gracias a estos trabajos fue nominado a un premio Grammy Latino a Mejor Productor en 2021.

El argentino es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su reciente colaboración con el cantante español Quevedo, BZRP Music Session #52, se convirtió en uno de los grandes éxitos del año que recién terminó.

Además, ha hecho colaboraciones con artistas latinoamericanos como Nathy Peluso, Nicky Jam y Residente.