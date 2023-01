Amigo de Piqué rompe las redes: le ‘restregó en la cara’ la canción ‘Te Felicito’ de Shakira

El reciente divorcio entre Gerard Piqué y Shakira vuelve a ser tendencia en España gracias a un jugador del Barcelona, Sergio Busquets, que este domingo subió una historia a Instagram haciéndole un reclamo a su amigo y, además, poniendo la canción ‘Te Felicito’, que, según apuntan extraoficialmente, era una dedicatoria de la artista colombiana para su expareja.

Todo el revuelo tiene que ver con una nueva jornada de la ‘Kings League’, el torneo de fútbol 7 en el que Piqué es el presidente, primer proyecto que sacó adelante después de su retiro de las canchas.

Este domingo se disputó la segunda fecha del torneo con la participación de un jugador misterioso llamado ‘Enigma 69′, que, según explicó el propio exjugador en una transmisión previa, se trataba de un futbolista de primera división que no quería mostrar la cara para evitar ser reconocido por los dirigentes del fútbol español.

Gerard Piqué lanzó el proyecto de la 'Kings League' justo después de haberse retirado oficialmente - Foto: Captura Twitch Kings League

Tan delicado es el tema que Piqué trató de hablar del jugador sin revelar mayores detalles, incluso pidiéndole a su hijo Milan, participante del stream, que midiera sus palabras, teniendo en cuenta que ya tenía conocimiento del enigmático personaje. En un momento de la transmisión, el menor dijo que el futbolista profesional “había estado en las pruebas” de uno de los equipos, situación que llevó a Piqué a quitarle el micrófono y pedir que se lo apagaran.

“Tenemos un contrato firmado, nos gusta cumplir. Estoy muy nervioso”, dijo Gerard al respecto de una posible filtración, que les provocaría problemas jurídicos con alugno de los clubes de la liga española. “Es un jugador que nos ha pedido, que quiere privacidad, que no quiere revelar su nombre. No podemos darles más información”, completó.

El contraataque de Busquets

Piqué contó en plena transmisión que algunos de sus compañeros estaban atentos al nombre del misterioso jugador, entre ellos Jordi Alba y Sergio Busquets, protagonista de las burlas a las que está siendo sometido el exesposo de Shakira este domingo.

‘Busi’, como le dice de cariño, incluso le mandó un mensaje en vivo para que dejara de dilatar el anuncio, que finalmente llegaría después de casi hora y media de programa, confesando los detalles de este ‘fichaje’ polémico por la controversia que ha causado el hecho de que Piqué, según interpretan en España, le esté haciendo ‘competencia’ a la liga de fútbol profesional.

Sergio Busquets y Gerard Piqué hacen parte de la generación dorada del FC Barcelona - Foto: Getty Images

El hecho es que ‘Enigma 69′ jugó este domingo con su equipo y varios internautas encontraron pistas para determinar que se trataba de Nano Mesa, futbolista español que actualmente se encuentra sin club tras haber sido desvinculado del Cádiz el año pasado.

Esa revelación provocó que los espectadores del torneo se quejaran a través de las redes sociales, entre ellos Busquets, que publicó una historia criticando a su compañero. “Cuando Gerard Piqué te vende la moto con Enigma 69″ dice la publicación, acompañada de la famosa canción que Shakira lanzó justo cuando explotaron los rumores de separación.

Varios influencers españoles, entre ellos miembros de la Kings League, republicaron la broma de Busquets. Ibai, reconocido streamer español, subió el video a su cuenta de Twitter y se burló diciendo “Lo que acaba de subir Busquets a Instagram qué es jsjs”.

Lo que acaba de subir Busquets a Instagram qué es jajssjsjs pic.twitter.com/3d1AR4ColK — Ibai (@IbaiLlanos) January 8, 2023

La canción lanzada a mediados del 2022 incluye versos como: “por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas de eso no me cabe duda con tu papel continúa, te queda bien esе show”.

A línea seguida, la artista señala en la canción: “esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

El video fue filmado en Barcelona, España, y dirigido por el catalán Jaume de la Iguana, reconocido por haber estado al frente de otros videoclips como ‘Me enamoré’, de Shakira, o ‘No es lo mismo’, de Alejandro Sanz.

Además, en el video, la Barranquillera continúa mostrándose con sus trajes elaborados y ceñidos, con sus bailes tradicionales de pecho, caderas y esta vez, con una rutina robótica que juega con la temática de la canción.