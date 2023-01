¿Shakira es la Amber Heard latina? Usuarios en redes afirman que falta conocer el otro lado de la historia

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación definitiva en agosto de 2022 se generó todo un tsunami de noticias y de información respecto al tema. Desde entonces, la prensa ha venido hilando datos y pistas de lo que habría sucedido entre la artista y el exfutbolista para entender las razones exactas que llevaron a la ruptura, luego de 12 años de una relación de la que surgieron los pequeños Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

Durante los últimos meses del año pasado se empezaron a conocer más detalles de lo que sucedió entre Shakira y Piqué.

Primero, se confirmó el noviazgo entre el exdefensa de Barcelona FC y la española Clara Chía Martí, a quien después identificarían como la mujer que acompañaba al catalán en sus momentos de soledad cuando Shakira, aún oficialmente con él, se ausentaba de España para cumplir con los pocos compromisos laborales que tenía. Pues, como ella misma lo ha contado, puso en pausa su carrera artística desde 2015 cuando tuvo a su segundo hijo, para dedicarse de lleno a ser mamá y darle la oportunidad a Piqué de consolidarse en su profesión.

La pareja estuvo celebrando las fiestas de fin de año en la casa que Shakira construyó junto a Piqué en Los Pirineos - Foto: Getty / Captura Instagram @jordimartinpaparazzi / Montaje SEMANA

Chía Martí fue culpada entonces de ser uno de los principales motivos de la ruptura, dejando una supuesta infidelidad a la cabeza de las razones que explicaban por qué la relación de Shakira y Piqué llegó a su fin.

Además, Shakira también ayudó a consolidar esta versión con el lanzamiento de su canción Te felicito, cuya letra explica exactamente lo que sería un engaño de parte de un hombre a una mujer y cómo ella se da cuenta de todo a través de su nevera, descubriendo que su comida se la está comiendo el enemigo.

Luego vino Monotonía, segundo sencillo de Shakira en 2022, y todos asumieron que Piqué era el villano de la historia. Una suerte de cuento de hadas agridulce, cuyo fin definitivo se dio a comienzos de diciembre con la firma de la separación legal y de un documento que deja claro que la colombiana se llevará a sus hijos a Miami y el catalán los podrá visitar durante 10 días al mes.

Shakira en el video de la canción 'Te felicito' - Foto: Captura de pantalla

Solo queda entonces que Shakira finalmente se mude a Estados Unidos, asunto que se le está complicando por el grave estado de salud de su padre, William Mebarak, quien después de una fuerte caída tuvo que ser recluido en dos ocasiones en un hospital de Barcelona, al punto de necesitar terapias para volver a hablar y a caminar.

Dicha situación es lo único que detiene a la colombiana en Barcelona, quien desde el primero de enero ha estado reclutando a su equipo de estilistas, bailarines y coreógrafos para concretar todo lo que lanzará este año, que se dice será un nuevo álbum, de los mejores que ha hecho en su carrera, y un supuesto tour mundial.

¿La villana de la historia?

Pese a que miles de fanáticos en todo el mundo le han demostrado su respaldo a Shakira en medio de su ruptura amorosa, ahora que salieron a relucir las imágenes de Clara Chía compartiendo feliz con los padres de Piqué, muchos han atinado a decir que quizás la colombiana no es la víctima que todos creen, gracias a su imagen de filántropa y diva pop.

Algunos usuarios en redes opinan que cuando una infidelidad se da es porque algo anda mal en la pareja y no es responsabilidad solo de uno de los implicados en la relación.

Esta teoría ha dado mucho de qué hablar y ha llegado a niveles insospechados, como el de comparar a la colombiana con Amber Heard, la exesposa de Johnny Depp, quien lo acusó de maltrato físico y desató todo un juicio por difamación, uno de los más mediáticos y resonados en los últimos años en Hollywood, en el que la actriz salió perdedora y quedó con la imagen por el piso, pues todos se volcaron a apoyar a quien interpretó al capitán Jack Sparrow.

Imágenes polémicas en las que se asegura que Clara Chía estaba en casa de Shakira. - Foto: Captura de pantalla canal Youtube Ibai

“Amigos voy a dar mi opinión… Todos queremos a Shakira, pero nadie sabe cómo es ella en la intimidad, no sabemos qué fue lo que paso. Yo no sé, pero tenemos que ser objetivos, miren lo que pasó con Jhonny Depp. Todos quedamos aterrados con el final de esa historia 🤔. Amigos no sé, pero vamos a dejar que el tiempo diga que pasó allí… Eso se va a saber. Después de muchos años, Adamaris López declaró que Fonsi no fue el malo de la película como ella hizo creer....🙄 Así que vamos a esperar...💯😎🙏”, expresó uno de los usuarios.

Otro agregó: “Defienden e idolatran a la Shakira artista, mas no sabemos cómo es la Shakira ‘normal’ por así decirlo, así como tampoco sabemos realmente cómo fue ella en el matrimonio, puede que haya sido como Amber Heard... Por algo esa relación se ha terminado”,

“Lo que pasa es que cuando ya algo no funciona, no importa lo que piensen o digan los demás; Si ya esto no estaba bien entre ellos, ni modo 😟 No va a funcionar. Le pasó a Amber y a Johnny y ahora a Shakira, es lo mismo”, es otro de los comentarios al respecto en una de las tantas publicaciones que compartieron las imágenes de Chía con sus suegros.