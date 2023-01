Britney Spears se inspiró en Shakira para mover sus caderas en Instagram: ¿lo logró?

Los bailes de Britney Spears en Instagram se han vuelto una marca insigne en las redes sociales de la cantante, pues desde que estaba bajo el manto de la tutela de su padre ella usaba este mecanismo como método terapéutico, para sentir que aún tenía algo que era solo de ella y podía expresar sin necesidad de un permiso firmado por un abogado.

Dichos videos primero fueron jocosos y los fanáticos de la princesita del pop los alabaron porque era una de las pocas muestras que la artista dejaba al público de que aún seguía con vida y su talento continuaba ahí refundido en su horrenda situación, sin embargo, cada vez se tornaron más repetitivos, más abstractos, incluso haciendo uno de ellos Spears se lesionó un tobillo, que en el mismo clip se escucha cuando el hueso se desencaja y la intérprete de Baby One More Time cae al suelo.

Y finalmente en el penúltimo mes de 2021 Britney por fin fue libre y le fue quitada su tutela de 13 años, para que ella se dejara llevar con sus redes sociales y ahora sí empezara a preocupar a sus más de 41.6 millones de seguidores, no solo por las fotos random y el reciclaje de recuerdos que publicaba, sino porque sus bailes se volvieron aún más extraños, al punto de ni siquiera saber qué tipo de movimientos está realizando, la artista solo se muestra revoloteando ante la cámara, que casi siempre ubica al frente de la sala de su mansión de 7.5 millones de dólares.

Todo esto generó un revuelo entre los fans de la princesita del pop, quienes exigían que por favor dieran un parte real de la situación de Britney, pues con ese comportamiento quizás ella estaba volviendo a tener una de sus difíciles recaídas emocionales y mentales, asunto que Spears quiso atajar eliminando los comentarios de sus publicaciones, para que el debate sobre su salud mental no llegara a niveles insospechados.

Así pues, Britney sigue posteando lo que le da la gana a la hora que quiera, como el último video, en el que volvió a demostrar sus característicos movimientos de manos al estilo mantis religiosa y sus giros infinitos mientras no deja de sonreírle a la cámara, pero esta vez con un adicional, una inspiración que viene desde nada más y nada menos que Barranquilla, Colombia.

Sí, se trata de la diva latina Shakira, quien con una de sus canciones inspiró a Britney para realizar el baile que ya se puede ver en el perfil oficial de Instagram de Spears, donde se le ve moviendo sus caderas y su trasero al son de, irónicamente, la canción Booty de Jennifer López e Iggy Azalea. “¡Encontré mis manos con unos guantes rojos! Medité con Hips Don’t Lie de @shakira!!! ¡Solo dije ‘sigue sacudiendo tu trasero’ y lo hice durante 3 horas! No soy muy exacta y probablemente lo bajaré en dos días... Pero creo que acabo de encontrar mi patio de recreo 😝😝😝!!!”, escribió la intérprete de Toxic en su publicación, que ya cuenta con más de 307 mil likes.

Aunque la diva colombiana está taggeada en la publicación, no se ha manifestado ni con un like, ni con el posteo de la publicación en su propio perfil. Cabe resaltar que Shakira y Britney no es que hayan sido muy cercanas durante sus vidas artísticas, pues se dice que solo se han cruzado en galas de premios y en aquel mítico día de 2001 cuando las dos cantantes estaban en sets de grabación contiguos compartiendo el mismo director: Francis Lawrence, quien en un lado estaba dirigiendo el video de Suerte (Whenever Wherever) y en el otro lado dando directrices para el clip de I’m A Slave 4 U, todo en simultáneo.