Britney Spears se retracta, vuelve a su vieja mansión de 7.5 millones de dólares y pone en venta la que acaba de comprar

La princesita del pop pagó 11 millones de dólares por una casa que ya no le gusta.

Año nuevo, vida nueva, casa nueva… Esa era la consigna de Britney Spears para este 2023, sin embargo, la fiesta se le aguó y todo porque la última parte de esa frase, la del nuevo hogar, no se logró del todo, pues ella sí hizo el deber de buscar y comprar una nueva mansión para seguir viviendo su idilio de amor con Sam Asghari en total libertad, sin embargo, la casota no cumplió con las expectativas de la cantante y ahora la va a poner en venta.

Se trata de una residencia de 11,650 pies cuadrados en 1.6 acres, ubicada en Calabasas, California, que le habría costado a la intérprete de Radar 11.8 millones de dólares, según informa el portal estadounidense TMZ. Dicha residencia iba a ser el nuevo hogar de la cantante junto a su nuevo esposo, quien la había alentado a salir de su viejo hogar luego de que se le quitara la tutela que le impedía hacer transacciones con sus propiedades.

Fue tan solo seis meses después de haberse casado que la princesita del pop logró concretar la compra de su nueva mansión, que ahora volvió a tener el letrero de “en venta” en su entrada y no por la misma cifra que Spears pagó en primer lugar, todo lo contrario, le subió el precio y ella estaría pidiendo 23 millones de dólares por dejar ir la casa de la discordia, que incluso está construida en el mismo vecindario que el exesposo de Britney, Kevin Federline, padre de sus dos hijos adolescentes: Jayden y Preston.

Aunque Britney ya no ocupará más su nueva casa, no se quedará deambulando por los hoteles de lujo de Los Ángeles, pues ella aún tiene en su posesión su mansión en Thousand Oaks, que se ha vuelto tan famosa como la misma cantante, pues su sala es donde Spears hace y graba sus icónicos y muy únicos bailes para expresar sus emociones y autorretratarse como parte de la terapia psiquiátrica que le dejó la tutela. Dichos clips aún siguen llegando al perfil oficial de Britney en Instagram y sus fans los reciben como si fueran un sencillo nuevo de la artista, quien hace ya varios años no lanza ningún álbum desde Glory en 2016.

Cabe recordar que la famosa mansión de Britney, la de los videos, fue comprada por la artista en 2015 por 7.5 millones de dólares, que se suponía ella pondría en venta por casi el doble cuando estuviera bien instalada en Calabasas, sin embargo, con este cambio de planes, aún no queda claro si Britney se quedará en su antiguo hogar o, por el contrario, emprenderá de nuevo la búsqueda de una nueva residencia y finalmente dejará ir el lugar que la vio depresiva por tantos y finalmente libre, casada y hasta desinhibida con su cuerpo, pues varias de las publicaciones que ha hecho la estrella del pop donde se muestra desnuda han sido hechas en dicha residencia, específicamente en su cuarto principal, en la piscina, la famosa sala de baile y el balcón privado de Spears.

Por otro lado, Britney sigue con su seguidilla de posteo incoherente en Instagram, donde se había armado un revuelo gigante entre los más de 41.6 seguidores de la estadounidense, pues la mitad afirmaban que la cantante estaba siendo controlada de nuevo por gente externa que posteaba cosas en sus redes sin su autorización, y la otra mitad defendían los desnudos, bailes y reciclajes de contenido de la artista, afirmando que ella siempre ha sido versátil con sus fotos y videos y no había nada de de qué preocuparse, todo mientras Spears descansaba plácidamente en México mientras pasaban las fiestas decembrinas.