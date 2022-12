¿Britney Spears está muerta? El rumor ya es viral y tiene a todos sus fanáticos preocupados

Britney Spears es una de las mujeres más famosas del mundo, no solo porque ha sacado una infinidad de discos que se han vendido como pan caliente alrededor del mundo, sino por la trascendencia que ha tenido en la cultura pop mundial, siendo un personaje que ha representado a generaciones enteras y ha marcado la pauta para otras artistas que llegaron a la industria después de ella, recorriendo un camino que a la ‘princesita del pop’ le tocó abrir, sufrir y afrontar.

Por eso, la vida privada de Britney también es un tema de relevancia internacional, pues a ella se le ha visto desde que era una pequeña niña bailando con Mickey y Minie Mouse, hasta convertirse en la sexy y tierna adolescente de Baby One More Time, para darle paso a una imparable “dominatrix” de Toxic, Womanizer, Gimme More y Work Bitch, con un sinfín de procesos lamentables en el medio como el fatídico quebranto de salud que tuvo en 2007, donde su salud mental y emocional se vio afectada y que terminó en la creación de una tutela que manejó su padre, James Spears hasta 2021.

Todo esto ha quedado en la memoria de dos generaciones completas de fanáticos, quienes bailaban sus coreografías de adolescentes y ahora salieron a marchar a las calles para exigir la libertad de la cantante, que consiguió luego de un juicio mediático de escala internacional y le dio paso a una Britney que hoy por hoy tiene en la incertidumbre más grande a todos sus seguidores, pues las incoherencias que se han presentado con ella hasta hoy no dejan más conclusiones que la artista está en otra crisis mental o... ¿está muerta?

Esta última teoría es la que tiene a la cantante de tendencia en redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram, donde múltiples usuarios han revelado que una cuenta específica, creada en las últimas horas, reveló que Britney Spears habría muerto y que su legado iba a perdurar por siempre, información que no ha sido corroborada por ningún medio del mundo ni ningún miembro de la familia Spears, ni siquiera por el actual esposo de la cantante, Sam Asghari, quien ya había salido a la luz pública pidiendo que dejaran tranquila a Britney, pues las fotos de sus desnudos y sus videos bailando han generado muchas críticas en la nube.

“El lunes (19 de diciembre), aproximadamente a las 11 a. m. nuestra amada cantante falleció. Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor, muestra tu simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página”, decía la cuenta que ya no se encuentra en la red social, deslegitimando su veracidad aún más; sin embargo, esto sí volvió a abrir el debate sobre qué está pasando realmente con la cantante, quien no ha lanzado nueva música desde hace varios años, solo se le han visto publicaciones sin ningún hilo conductor en sus redes y no se sabe a ciencia cierta ni su locación ni a lo que se está dedicando.

Es cierto que en su perfil de Instagram ella muestra que ha estado de vacaciones por Nueva York y por México; no obstante, las imágenes que monta no son en lugares turísticos de estos sitios, ni siquiera en establecimientos privados, lo que pone a dudar a sus seguidores, quienes han llegado al punto de pensar que Britney está “secuestrada” y que la mujer que baila y se desnuda en Instagram es una doble, quien sería contratada por el mismo Asghari, asunto que se queda en una simple suposición.

Por el momento Spears sigue publicando sus desnudos, sus bailes videoselfi, fotos recicladas de sus vacaciones y su boda y hasta que no haya una fuente oficial sobre algo verídico de la cantante, la incertidumbre continuará.