“Mantén la fe”, el mensaje esperanzador de Britney Spears para sus fans en Navidad

La princesita del pop publicó esta frase en sus redes sociales y muchos piensan que no ha sido ella.

No importa qué publique la cantante Britney Spears en su cuenta de Instagram, siempre va a generar una de las dudas más grandes durante los últimos años: ¿es ella la que publica sus post o alguien le sigue controlando sus redes sociales? Esta incógnita sigue siendo constante en todo lo que la cantante, se supone, monta en su perfil, pues nadie ha podido revelar la verdad.

El último post de la discordia es uno que a simple vista se ve muy romántico y emotivo para sus fanáticos, más en esta época navideña, pues tiene una frase de mucho sentido para aquellos que como la cantante han pasado o están pasado por una situación difícil, sin embargo, muchos atinan a decir que no es de la autoría de la intérprete de Womanizer.

“Mantén la fe, mantén la fe y nunca te rindas, traseros inteligentes”, es la frase que se lee en el perfil de Instagram de la cantante, que ya cuenta con más de 21 mil likes y más de mil comentarios, entre los que se lee: “Mantener la fe hasta el fin del mundo”, “Gran cita Brit”, “Sam publicando sus afirmaciones de nuevo”, “¿Cómo ha publicado Sam un video llorando en un lugar soleado con el canto de los pájaros si ustedes están en el frío Nueva York?”, “Ella está bien, todos tienen que dejar las tonterías. Ella no debe nada”.

Britney lleva meses posteando imágenes que a simple vista no tienen ningún hilo conductor y a veces hay unas que no tienen sentido alguno, como una niña bailando en una calle a blanco y negro o un video de un hombre haciendo rosas cortando tomates. En otros post ella recicla imágenes de sucesos de su vida como sus vacaciones en México, donde se hizo todo un foto estudio desnuda y que paulatinamente ha publicado en esta red, generando un gran revuelo pues sus hijos ya le hicieron la petición especial de que por favor no publique más de esas imágenes, pues ellos aún están en el colegio y sus amigos las ven cada vez que entran a Instagram.

Sam Asghari, el actual esposo de la princesita del pop, es uno de los que ha defendido a capa y espada a la cantante, dejando claro que ella tiene ahora la libertad y la autonomía para mostrar su cuerpo como crea necesario, incluso cazando una pelea con el padre de los hijos de Britney, Kevin Federline, a quien le dijo “hipócrita” por arremeter contra la cantante por sus desnudos cuando el exbailarín supuestamente consume marihuana en frente de los jóvenes.

A muchos les parece heroico lo que Sam ha hecho los últimos años con la cantante, pues ha sido uno de los más fieles y leales con Spears incluso cuando aún tenía la tutela que le permitía al padre de la cantante, James Spears, tener el control de todo su dinero y sus decisiones, sin embargo, muchos atinan a decir que él se ha aprovechado de eso y ahora que a Britney no la controlan, él está tomando el mando de todo, incluso de lo que se publica en las redes sociales.

Sea cual sea el caso aún no se puede asegurar que Britney esté siendo controlada nuevamente por su esposo o por gente externa a su actual núcleo familiar, lo que sí es cierto es que el comportamiento de la cantante ahora que cumplió sus 41 años es cuestionable y deja mucho a la deriva, asunto que sus fanáticos tienen muy presente y por eso estudian puntualmente cada pasa que ella da física y virtualmente, para descubrir al fin lo que está sucediendo con ella en la vida real.