Britney Spears volvió a Instagram y esta vez con una foto muy misteriosa

Britney Spears siempre se ha caracterizado por ser una mujer impredecible dentro de su imagen de mujer tierna y sexy, desatando un revuelo cada vez que decide publicar algo en su cuenta oficial de Instagram, donde primero hacía reír con sus videos bailando, luego generó polémica con sus desnudos y ahora está mostrando que está resfriada en pleno cumpleaños.

Durante los últimos meses, Britney se ha sentido más libre y todo porque ya no tiene sobre sí la tutela que la restringía en la toma de decisiones sobre su vida, asunto que la aquejó durante 15 años y no le permitía ni usar su propia tarjeta de crédito o elegir ser mamá por tercera vez; por eso, ahora que es autónoma nuevamente, no escatima en nada a la hora de dar su opinión.

Sin embargo, las publicaciones en sus redes sociales cada vez son más extrañas y las que ha hecho recientemente en el marco de su cumpleaños han dejado a sus fanáticos preguntándose “¿quién está posteando esto? Es muy loco”, pues en cuestión de dos horas, la princesita del pop subió varios post de ella con un velo de matrimonio, asegurando que se “casó” consigo misma. También hay un álbum de fotos de su hermana menor Jamie Lynn Spears, otra imagen de ella desnuda en las playas de México, más fotos de la fiesta de su boda, un video de su árbol de Navidad y tres publicaciones dedicados a cada uno de sus hijos y su esposo.

Pero eso no ha sido lo más extraño en los últimos días, pues Britney había desaparecido todas sus fotografías y decidió cerrar su cuenta por dos días; su regreso a la red social Instagram tomó a sus seguidores por sorpresa, puesto que publicó una imagen de la marca Coco Chanel con un mensaje que decía: “¿Quién está hablando a mis espaldas? ¡Jesucristo! Creo que estoy asustada de voltear atrás. Dios, los amo a todos”.

La cantante hizo una publicación pero luego decidió borrarla. - Foto: @britneyspears

A lo que sus fanáticos empezaron a comentar que esa no era la Britney que conocían y que alguien más estaba manejando sus perfiles. “¿Dónde está la VERDADERA Britney?”, “Deja de jugar y haz una transmisión en vivo de Instagram” y “Sabemos que alguien tiene su cuenta secuestrada”.

Aunque la cantante no se ha pronunciado al respecto sobre si fue un ataque cibernético, lo cierto es que luego de una hora la fotografía fue eliminada y sus demás publicaciones volvieron al feed de su Instagram.

Britney Spears está feliz usando su tarjeta de crédito, antes no podía

La tutela de Britney Spears era dura, estricta, intransigente e inmoral, ¿por qué? Porque aunque nadie lo crea, ella no tenía la potestad de tomar ciertas decisiones tan cotidianas como las que toman la mayoría de personas en el mundo, como decidir un método para planificar, ir de vacaciones, comprar comida en un supermercado o comprar cosas online con tarjeta de crédito.

Britney no podía. Su padre, quien tenía la potestad sobre todos sus bienes y su dinero, tenía un equipo asignado que recibía la solicitud de la cantante y avalaba si era viable o no otorgarle su requerimiento.

A la artista le tocó hablar ante una jueza de Los Ángeles para justificar lo insólito que era su tutela, donde ella se sentía sin voz, sin voto y sin alma.

Esta le fue quitada luego de un juicio mediático y una presión social que involucró a millones de seguidores de la cantante, quienes marcharon en varias ciudades de todo el mundo exigiendo la libertad para la cantante, quien por fin volvía a tener el control de su vida, su dinero y su trabajo.

Eso hizo que Britney tuviera que empezar a reencontrarse con su ser de una forma totalmente diferente a como había vivido los últimos 13 años. Empezó a aventurarse a irse de vacaciones, visitando países como México y la Polinesia Francesa, donde como cualquier turista disfrutó de los mercados locales, de las playas y de la deliciosa comida.

Y también así vinieron asuntos tan simples como ir al supermercado, cambiar su marca de tampones, poder usar sus casas sin necesidad de anunciar su visita y algo que la princesita del pop ha comentado en las últimas horas en su cuenta de Instagram, usar su tarjeta de crédito.

“El significado de comprar algo por primera vez en 15 años… Mi equipo de seguridad retuvo mi tarjeta de crédito por 15 años… Cuando era momento de comprar algo siempre tenía que hacerme a un lado y ser invisible mientras ellos ponían el código y escribían mi nombre (en el recibo)... Eso fue siempre una tarjeta de crédito (para mí). No he tenido efectivo en años… Olvidé lo que era comprar algo. Es decir, ustedes pensarán que yo era la que trabajaba más duro en la familia, Jesucristo”, escribió la cantante en una publicación.