Así se ve Britney Spears en pijama y recién levantada junto a sus mascotas

Britney sigue su catarsis personal a un año del término de su tutela y ha elegido sus redes sociales para expresar todo sentimiento que se le pase por la mente y el corazón, exteriorizando tanto lo que ha tenido adentro y no pudo sacar durante los 15 años que estuvo restringida, hasta lo que vive ahora en libertad y cree pertinente mostrar.

Cada publicación que hace la ‘princesita del pop’ en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter tiene un trasfondo y es dar en dosis pequeñas todo lo que tuvo que aguantarse, mientras su padre le controlaba su dinero, sus contratos laborales, todos sus bienes y hasta su cuerpo, pues era el equipo de abogados de James Spears el que decidía qué marca de tampones debía usar, qué método de planificación debía seguir y cuándo o cómo quedar en embarazo, sin contar con la fiscalía específica de quienes se acercaban a la cantante en tan sombrío panorama.

Una de las cosas que a Britney le parecía más irreal era no poder usar su propia tarjeta de crédito, la que siempre estuvo en manos de sus guardias, quienes eran los únicos que podían dar la clave para generar una compra, haciendo a la cantante a un lado, como si no existiera, como si fuera invisible y como si su opinión no contara.

Cuando Britney al fin pudo comprar algo por su propia cuenta tuvo espasmos, escalofríos y temblores, pues sentía que estaba haciendo algo mal; sin embargo, ya ha logrado superarlo gracias a que ella misma se muestra ante el espejo y sus más de 41,7 millones de seguidores como la mujer real que es, para de esta manera verse a sí misma y perdonarse de todo lo malo que en algún momento pudo haberse hecho.

Dentro de este contexto de autorreconocimiento, la intérprete de Baby one more time ha empezado a mostrarse en diferentes facetas, no solo haciendo sus tradicionales y muy exóticos bailes, sino también luciendo sus outfits caseros en diferentes momentos del día, como lo que usa cuando duerme y por ende con lo que inicia su día.

“¡Primera vez que me muestro en camisón!!! Son todos de seda y preciosos 😉😉😉!!! Aquí estoy yo esta mañana SINTIÉNDOME con mi bebé 🐶🐕!!! “Honesto” de Justin Bieber 😎😎😎 !!! Psss, primero tomé una taza de café, por supuesto ☕️!!!”, escribió la ‘princesita del pop’ en su publicación, que muestra un video de ella posando con su pijama y jugueteando con su mascota.

Dicho post ya cuenta con casi 250 mil likes y casi 10 mil comentarios en los que solo se leen elogios para la cantante por parte de sus fanáticos, aunque cabe resaltar que algunos de ellos han hecho eco de que dichos videos no hacen parte de la actualidad de la cantante, porque al parecer la cantante ya habría vendido la casa donde aparece en el video y por ende el video tendría que haber sido grabado hace ya varias semanas; por eso alzan la voz y exigen que Britney muestre realmente cómo está, dónde se encuentra viviendo y que asegure que ella es la que está manejando sus redes, pues ya había sucedido anteriormente que los que publicaban fotos y videos de la estrella era un grupo de comunicadores que ni siquiera tenían contacto con Spears.

Sea cual sea el caso, Britney cada vez se muestra más amorosa, menos rabiosa y con un aura de más tranquilidad, pues ya va un año desde que le quitaron su tutela y ha podido destilar todo su inconformismo con infinidad de publicaciones, en las que arremetía de frente contra sus padres, denunciaba que la explotaban laboralmente y hasta mostraba su emoción al tomar sus primeras vacaciones en más de una década como una mujer libre, donde no faltaron los polémicos desnudos que Britney les regala a sus fans, sin importar la opinión de sus hijos adolescentes.