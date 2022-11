Britney Spears confiesa que sufre una enfermedad incurable en su sistema nervioso

Britney sigue haciendo catarsis a través de sus redes sociales, pero esta vez no arremetió contra sus padres ni habló sobre lo mal que se siente después de haber vivido bajo la tutela de su padre por más de 15 años, en los cuales nunca tuvo control sobre el más mínimo detalle de su vida.

La ‘princesita del pop’ le dedicó un post muy serio a su salud física, que nadie sabía, estaba muy afectada por una enfermedad que ella dices es “incurable” y afecta a su sistema nervioso, específicamente a las ramificaciones de su lado derecho.

“Ahora estoy bailando al compás. ¡Victoria! Sí... Daño en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo... No hay cura excepto Dios, supongo... El daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro... Tu cerebro literalmente se cierra abajo 🧠... Bla, bla, bla, vieja historia... En ese lugar no respiraba cuando estaba allí... El daño a los nervios hace que partes de tu cuerpo se entumezcan”, reveló Britney en una publicación que la muestra bailando como acostumbra a hacerlo para liberar la ansiedad y el estrés.

Aunque Britney no dio el nombre específico de la enfermedad, sí dejó claro que la afecta en gran medida su movilidad y que tiene síntomas como dolores punzantes que no la dejan realizar acciones tan cotidianas como caminar o dormir bien.

“Me despierto como tres veces a la semana en la cama y mis manos están completamente entumecidas... Los nervios son diminutos y se sienten como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, se disparan hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien. En mi cabeza, me pica y da miedo”, añade la intérprete de Toxic, quien apenas este año pudo disfrutar de sus primeras vacaciones como una mujer libre y decidió disfrutar de las playas de México como Dios la trajo al mundo.

Britney ha aclarado los últimos meses que su familia le dio la espalda desde que empezó la tutela y los condena por eso, pues dice que su compañía hubiera sido de gran ayuda, sin embargo, se va en su contra al punto de afirmar que “las dos personas que me dieron la vida (sus padres), son las mismas que me la quitaron”.

“Los últimos 3 años, desde que salí de ese lugar, he estado en un leve estado de inconsciencia… No podía enfrentarlo 😔. Era demasiado aterrador estar aquí, aunque mi Instagram no ha estado a la altura de la mayoría... oye, oye, oye, me dio existencia y me trajo aquí... Es gracioso, aunque cuando bailo no siento el dolor 💃, es como si mi mente literalmente fuera a un lugar de mi niño interior”, agregó Spears en su post.

La cantante también asegura que gracias a su fe en Dios ha podido salir adelante y aunque ya no baile como antes, por lo menos lucha todos los días para lograr articular movimientos y realizar las coreografías que sus fanáticos alaban con sus likes y sus comentarios en Instagram.

“Por la gracia de Dios finalmente encontré un medicamento en el que realmente siento que el oxígeno va a mi cerebro y a través de mi cuello 🧠... Mis ojos están más abiertos ahora y puedo sostener mi cabeza correctamente 👁️... He hecho un buen trabajo tratando de lograrlo”, publicó Britney en el post que ya cuenta con 24,8K likes.

Por el momento, Britney no ha sacado nueva música desde que lazó la colaboración con Elton John, “Hold Me Closer”, sencillo que no tiene video oficial ni han interpretado en vivo.

“De cualquier manera, estoy mejorando mucho, puedo respirar... Me siento más inteligente porque bueno, Jesús, ahora puedo respirar... De cualquier manera, estoy respirando ahora y puedo bailar al compás, Victoria... Les envío todo mi amor a cada uno de ustedes. Esta soy yo por la mañana ☀️... ¡Ahora voy a pasar la aspiradora!”, finaliza la cantante en su publicación.