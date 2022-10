Britney Spears se retracta por mensaje en Twitter y dice “amar” a Selena Gómez

Si alguien usa sus redes sociales para decir lo que siente sin ningún filtro es la cantante Britney Spears, quien desde que recuperó el control de su vida al terminar la tutela que su padre tenía sobre ella, ha podido alzar su voz sobre diversos temas y dar su opinión al respecto.

Sin embargo, hay otras confesiones que Britney ha hecho que son netamente personales e involucran a su familia, a la que ha culpado las últimas décadas por su sufrimiento, sus enfermedades mentales y el no poder gozar de una vida en libertad.

Han sido muchas la ocasiones en las que Britney se ha ido en contra de su madre, a quien culpa de quedarse callada y quieta mientras su padre le quitaba su dinero y la explotaba bajo la tutela que tenía sobre ella, con la que controlaba las cuentas bancarias, los contratos con las disqueras, las propiedades de la cantante y hasta la custodia de sus hijos.

A su padre también le ha dedicado comentarios y posts, en los que se afirma que él la trataba “como un perro” y le robaba su dinero. Esta situación deja en claro que una posible reconciliación de la familia Spears está muy lejos de llegar a presentarse.

Pero esta vez la cantante se fue en contra de sus mismas colegas, a quienes recrimina por dar discursos en los que defienden el no mostrar sus cuerpos en redes sociales para no ser objetivizadas por la industria. De inmediato, los fanáticos de Selena Gómez conectaron la crítica con el discurso de Gómez en los American Music Awards de 2016, y la ‘guerra’ se armó.

“¿No os encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen ‘esto NO es algo que yo haría’, pero esas mujeres son las mismas que hacen videos con un presupuesto de cuatro millones de dólares en los que aparecen chupando y lamiendo helados… ¿A quién le importa de qué alardean? Entonces, la próxima vez que vea a alguien en un video de gran presupuesto chupando piruletas, pero dando discursos justos avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles que no sean hipócritas mientras chupan su piruleta con un enorme presupuesto... ¿por qué te opondrías firmemente a que las chicas reciban atención COMO TÚ y no tengan absolutamente nada?”, se podía leer en el trino.

Britney Spears ataca a Selena Gomez por su discurso en los AMAs en 2016 y el video ‘Ice Cream’ con Blackpink. pic.twitter.com/29xndKYabg — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) October 26, 2022

A Selena y a Britney ya se les había visto juntas en algunos eventos, pero fue en la boda de Spears donde se volvieron más amigas e incluso compartieron pista de baile con Madonna, Donatella Versace, Paris Hilton y la actriz Drew Barrymore. Juntas bailaron Vogue y celebraron la unión de la intérprete de Womanizer con el modelo, actor y entrenador físico Sam Asghari.

Sin embargo, con las nuevas declaraciones de Britney la amistad quedó en entredicho, por lo que a la ‘princesita del pop’ le tocó hacer un nuevo ‘post’ en Instagram arreglando el asunto, donde afirmó que su tuit no tenía nada que ver con Selena ni tampoco la estaba criticando por su colaboración con Black Pink.

Spears afirma que su tuit se refería al video de Milkshake, de la cantante Kelis, y que, por el contrario, haber conocido a Selena Gómez ha sido uno de sus sueños cumplidos, más cuando la pudo tener en su boda y hasta bailaron una de las canciones más famosas de la otrora chica Disney, Bad liar.

“Me gustaría decirle a Selena, que probablemente no está al tanto de esta basura, que su música me ha hecho pasar por mucho y que le agradezco una vez más por hacerme el sueño realidad asistiendo a mi boda”, se lee en el post de Instagram, donde también hay miles de comentarios de sus fans que no entienden la incoherencia de la cantante.