Britney Spears confiesa que su mamá la cacheteó por salir de rumba con Lindsay Lohan y Paris Hilton

Britney Spears sigue contando detalles de lo que ha sido su turbia vida incluso antes de la tutela que le interpuso su padre luego de los episodios de ansiedad que sufrió la cantante al final de la primera década de los 2000.

Antes de que Britney perdiera el control de su vida, era cotidiano ver fotos de ella saliendo de fiesta con otras luminarias de Hollywood y socialités de la época, como la cantante y actriz Lindsay Lohan y la heredera Paris Hilton.

De hecho, una de las fotos más legendarias de la cultura pop contemporánea es la que hicieron los paparazis de estas tres jóvenes el día que salieron de juerga juntas, siendo las más mediáticas de la época a tal punto de llamarlas la “santísima trinidad del pop”.

El caso es que la foto de estas tres mujeres de fiesta quedó en la historia como la imagen de las “chicas populares y fiesteras” de los 2000, pero lo que nadie sabía es que detrás de esta imagen hay una historia trágica para Spears, y ella misma la reveló en su cuenta oficial de Instagram.

Primero la intérprete de Toxic deja muy claro que ella nunca le ha pegado cachetadas a nadie y “daría todo por ver qué se siente”. Luego empieza a contar cómo fue la primera vez que ella recibió una bofetada en su vida.

“La primera vez que recibí una cachetada fue la noche que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de playa con mis bebés. Kevin me había dejado y tenía una pequeña casa de playa donde mi madre estaba cuidando a Jaden y Preston”, escribe la cantante contextualizando el momento de vida por el que estaba pasando.

Luego continúa relatando: “Sí, ¡rumbié hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba MOLESTA! Entré, ella me encerró y me cacheteó tan fuerte que jamás lo olvidaré”.

Después de contar la historia, Britney confiesa que desde esa noche se pregunta qué se sentirá darle una bofetada a alguien y que quizá nunca lo sabrá, porque ese hecho sucedió hace 15 años y según ella “todos hemos madurado desde eso”.

Lo más cómico de la publicación es que acompañó el relato con la legendaria escena de la cinta Monster-in-Law (“Una suegra de cuidado” en Colombia), protagonizada por Jennifer López y Jane Fonda, en la que el personaje de Fonda empuja al de J Lo, ella le responde con una cachetada y finalmente las dos terminan propinándose una paliza, todo el día de la boda de los protagonistas.

La pelea entre Britney Spears y su madre

Esta publicación no llega aislada o por un simple recuerdo. El hecho que Britney revele riñas y peleas con su madre obedece a los últimos encontrones que han tenido las dos en redes sociales y que no han podido discutir en privado, todo porque la intérprete de I’m a Slave 4 U no ha querido.

Hace unos días la mamá de Spears, Lynne, le comentó un ‘post’ a Britney suplicándole que la desbloquee de las redes y le hable para poder pedirle perdón por todo lo que le hizo en el pasado, haciendo referencia a su silencio frente a la tutela que tenía James Spears sobre la cantante, con la que la explotó y le gastó gran parte de su fortuna.

Britney no le perdona que Lynne no hubiera hecho nada al respecto y le respondió con un “vete a la mier…”, pues no le interesa nada que tenga que ver con ella. Además, en una de sus publicaciones, la “princesita del pop” atinó a decir que su familia hace de cuenta como si “nada hubiera pasado” y que ni siquiera le ha dado unas “disculpas sinceras” por el daño que le han causado.