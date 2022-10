“Estoy arrepentida”, madre de Britney Spears le pide perdón a su hija públicamente

Desde que Britney Spears recuperó su libertad cuando le quitaron de manera definitiva su tutela, han salido a la luz muchos detalles sobre la vida de la intérprete y ella misma ha sido la que ha contado cómo se ha sentido y qué le tocó vivir mientras su padre, James Spears, tenía el control de todo.

En un reciente post que subió la cantante en su cuenta oficial de Instagram, Britney se despachó nuevamente contra su familia, afirmando que aún no siente ni la más mínima consideración por lo que tuvo que vivir gracias a su núcleo primario.

“¡Mi familia hasta el día de hoy, honestamente, no tiene conciencia alguna y en su mente realmente cree que no ha hecho nada malo en absoluto! Podrían al menos asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer el hecho de que me lastimaron”, se lee en la publicación que contiene una imagen con la frase “no soy perfecta, pero soy yo”.

Esta fue la excusa para que Lynne, de 67 años, le comentara y le expresara casi en súplica que la perdonara. “¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”, comentó la escritora.

Esta respuesta de Lynne confirma las declaraciones que dio uno de sus más allegados al portal Page Six, en las que dice que la madre de la intérprete de Toxic ha intentado por todos los medios comunicarse con su hija sin ningún resultado, que se siente “indefensa” y “sin otra opción que recurrir a las redes sociales”.

De hecho, el pasado 28 de agosto, Lynne también recurrió a los comentarios de Instagram para enviarle un mensaje a su hija. “Britney, toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos. Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades. Nunca te he dado ni te daría la espalda. Esta plática es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.

En el post de Britney que desató el desespero de su madre y generó la nueva polémica, se puede leer también que la misma ganadora del Grammy pide a gritos una disculpa. “Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”, arremete.

Más desnudos en Instagram

Mientras la mamá de Britney intenta contactarse con ella para buscar perdón y resarcir el mal que le hicieron, la cantante sigue mostrándose tal cual es, sin ningún pudor.

Amparada por la libertad después de su tutela, ella misma se ha encargado de subir lo que le plazca a sus redes, como sus videos bailando, que según ella le sirven de terapia, y sus fotos y clips como Dios la trajo al mundo.

De hecho, las últimas publicaciones son para mostrar su “nuevo look”; sin embargo, lo que realmente se roba toda la atención es que la “princesita del pop” está completamente desnuda, acompañada de una pava y ni siquiera se tapa sus partes íntimas, tan solo las censura con emojis de corazón.

Este tipo de publicaciones ya le han presentado problemas con sus contradictores y su familia, pues han sido motivo de pelea entre ella y su exesposo Kevin Federline, quien aún tiene la mayoría de la custodia de sus dos hijos, ya adolescentes, y quien dice que este tipo de actos no son propios para la crianza de un menor de edad.