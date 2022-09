El inusual video con el que Britney Spears preocupó a sus seguidores

Britney Spears, la superestrella del pop que comenzó a brillar y se convirtió en un personaje icónico de la década de los 2000, tiene millones de fans que la siguen y apoyan a pesar de que no volvió a los escenarios. Sin embargo, hay quienes han manifestado sentirse preocupados por unas apariciones en las que la estadounidense se ve actuando de una manera poco convencional.

La vida de la intérprete de sencillos que acumulan millones de visualizaciones, como Toxic (2003), ha tenido difíciles momentos que ella misma ha confesado, le han “impactado” en su carrera.

Antes de que se terminará agosto, Spears dijo que la “hicieron sentir que no era nada y lo aceptaba”, al hablar de los 13 años en que estuvo bajo la tutela de su padre.

2021 fue un año decisivo para la artista, puesto que la mujer de 40 años se liberó de dicha tutela y comenzó a crear una nueva vida, en la que su bienestar prima por encima de otros factores, como los conciertos.

No obstante, la norteamericana preocupó a los cibernautas durante esta semana, después de subir un video dos veces a Instagram en donde aparece bailando; inicia con mucha energía, da varios giros sin parar, pero luego cubre su rostro y de sus ojos salen algunas lágrimas.

Al haber el repentino cambio de ánimo, los fans de la cantante de Oops! I Did It Again comenzaron a llenar la caja de comentarios de la pieza de video que está en la red social desde hace unos días.

Para muchos, de sus más de 40 millones de seguidores en la plataforma, a Spears le estaría pasando algo, mientras que para otros este es un mecanismo de expresión en el que la estadounidense logra “desahogar su alma”, así que por eso lo volvió a publicar.

En el video, que sigue siendo tendencia, Britney abrió su corazón y detalló que llevaba un tiempo sin poder llorar y decidió hacerlo para liberarse, así que arremetió en contra de los que catalogaron la escena como un “colapso”.

“Ha pasado un tiempo desde que lloré en cámara. No es un colapso, imbéciles, es una liberación que necesitaba desde hace mucho tiempo. ¡Experiencia espiritual segura! ¡¡¡Creo que necesito hacerlo más de esa manera!!! Psss… llorando”, consignó la célebre artista.

No obstante, algunos de los internautas siguieron comentando que no es bueno fomentar este comportamiento, mientras consideran que la cantante necesita ayuda. “Oh Brit. Realmente necesitas ayuda” y “Preocupa aún sin estar llorando”, son algunos de los ejemplos de los usuarios que no están de acuerdo, y mantienen su postura al decir sentirse preocupados por la famosa mujer de la industria musical.

A continuación, el polémico video tendencia que se encuentra en el perfil oficial de Instagram de Britney Spears:

La relación con sus hijos

Desde que recuperó su libertad, Spears se casó con su novio Sam Asghari, y aunque pudo ser una ceremonia emotiva para la artista, dos invitados en específico no asistieron: sus hijos Sean, de 16, y Jayden, de 15 años.

Ese ha sido otro episodio mediático que ha tenido que lidiar la intérprete de Toxic, ya que en una entrevista concedida semanas atrás a ITV News, Kevin Federline dijo que “los chicos han decidido que no la están viendo en este momento. Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, que tuvo lugar el pasado mes de junio.

Sin embargo, Jayden, el hijo menor de la famosa, en una entrevista con la periodista Daphne Barak, y en compañía de su padre, dijo que: “Creo al 100 % que esto se puede arreglar, por supuesto. Va a llevar mucho tiempo y esfuerzo. Tengo muchas ganas de volver a verla”, señaló mientras se refería a su madre.