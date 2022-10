Britney Spears | “Vete a la mier...”: le responde la cantante a su madre, quien le pidió perdón horas antes

En una reciente publicación que hizo Britney Spears en su cuenta oficial de Instagram, se despachó nuevamente contra su familia; afirmó que aún no sienten ni la más mínima consideración por lo que tuvo que vivir gracias a su núcleo primario.

Ante esto, Lynne, de 67 años y madre de Spears, le expresó casi en súplica que la perdonara. “¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”, comentó la escritora.

Sin embargo, Britney no tuvo reparos en contestarle con su habitual tono, mostrando que todavía guarda rencor por lo que le hicieron en el pasado. “Vete a la mier...” (go f..k yourself, la respuesta en inglés) fueron las palabras de la cantante hacia su madre.

En la publicación de Britney que desató el desespero de su madre y generó la nueva polémica, también se puede leer que la misma ganadora del Grammy pide a gritos una disculpa. “Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”, arremetió.

El odio de Britney hacia su familia

“Me hicieron sentir que no era nada y yo lo aceptaba”, dijo Britney Spears al hablar de su gordura y de los 13 años en que estuvo bajo la tutela de su padre, en un mensaje de audio difundido hace unos meses. Un juez de Los Ángeles anuló en noviembre de 2021 la tutela decidida en 2008, que estuvo a cargo sobre todo de su padre Jamie Spears.

Spears, de 40 años, ya se había referido brevemente después del fin de la tutela, a la que calificó de “abusiva” y que le impidió, entre otras cosas, cumplir su deseo de tener más hijos, porque no se le permitió quitarse un DIU (dispositivo intrauterino) anticonceptivo.

El mensaje de audio fue originalmente tuiteado por Spears sin comentarios, pero luego el enlace fue borrado. Sin embargo, los 22 minutos de audio siguen disponibles en internet.

“Esta mañana, al despertarme, me di cuenta de que hay muchas cosas que pasan por mi cabeza y que no he compartido con nadie”, dice Spears en la cruda y emotiva grabación. A continuación, detalla la tutela, haciéndose eco de lo que declaró ante un tribunal de California en una audiencia explosiva el verano pasado.

La cantante describe que la obligaban a trabajar y a hacer giras, y que le prohibían ver a sus amigos o conducir su propio automóvil. Spears dice que su teléfono estaba intervenido y que se sentía insegura al pedir ayuda.

Spears saltó a la fama en su adolescencia con éxitos como Baby One More Time, convirtiéndose en una de las estrellas del pop más importantes del mundo. Pero en 2007 sufrió una crisis nerviosa que tuvo mucha repercusión, tras la cual la justicia decidió ponerla bajo tutela de su padre.