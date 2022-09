Hijo de Britney Spears aclara cómo es la relación con su mamá; la artista responde

Sus hijos no asistieron a su boda, que se llevó a cabo en el mes de junio.

Britney Spears se ha visto envuelta en un sinnúmero de conflictos, ya sean judiciales o familiares, como cuando estuvo bajo la tutela de su padre por 13 años, siendo libre en 2021. En una oportunidad la cantante dijo: “Me hicieron sentir que no era nada, y yo lo aceptaba”.

Es de recordar que un juez de Los Ángeles anuló en noviembre de 2021 la tutela decidida en 2008, que definió que su padre, Jamie Spears, estuviera a cargo de todo.

Por su parte, Spears ya se había referido brevemente después del fin de la tutela, a la que calificó de “abusiva” y que le impidió, entre otras cosas, cumplir su deseo de tener más hijos porque le impidieron quitarse un DIU (dispositivo intrauterino) anticonceptivo.

El mensaje de audio fue originalmente tuiteado por Spears sin comentarios, pero luego el enlace fue borrado, en donde la cantante describe que la obligaban a trabajar y a hacer giras, que le prohibían ver a sus amigos o a conducir su propio coche.

La relación con sus hijos

Desde que recuperó su libertad, Spears se casó con su novio Sam Asghari, y aunque pudo ser una ceremonia emotiva para la artista, dos invitados en específico no asistieron: sus hijos Sean, de 16, y Jayden, de 15 años.

Ese ha sido otro episodio mediático que ha tenido que lidiar la intérprete de Toxic, ya que en una entrevista concedida semanas atrás a ITV News, Kevin Federline dijo que “los chicos han decidido que no la están viendo en este momento. Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, que tuvo lugar el pasado mes de junio.

Britney Spears le responde. - Foto: Foto tomada del perfil de Instagram de @britneyspears

Sin embargo, en los últimos días Jayden, el hijo menor de la famosa, en una entrevista con la periodista Daphne Barak, y en compañía de su padre, dijo que: “Creo al 100 % que esto se puede arreglar, por supuesto. Va a llevar mucho tiempo y esfuerzo. Tengo muchas ganas de volver a verla”, señaló mientras se refería a su madre.

Jayden habló de todo lo que ha tenido que vivir y cómo esto lo ha afectado y que en estos momentos encuentra como lugar seguro la casa de su padre: “Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional por el que hemos pasado”.

Recordó el momento en el que evidenció la fama de su madre y cómo la admiraba por el trabajo que hacía: “Y me di cuenta de lo famosa que era y de lo exitosa que es como persona, y eso me inspiró”.

No obstante, también habló sobre las constantes publicaciones de su madre. Asimismo, su padre, en otra entrevista para el mismo medio, dijo que estas les han causado problemas a sus hijos en la escuela.

No dudó en referirse a su abuelo, Jamie Spears, y la tutela que afectó a Spears: “Al principio solo estaba tratando de ser como cualquier padre, como perseguir el sueño de su hija de ser una superestrella”.

Tras la publicación de dicha conversación, la cantante no dudó en enviar un mensaje en su perfil de Instagram:

“He intentado ser la mejor persona que puedo ser (...) ¡Le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida! Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente saber su protesta de decir que no estaba a la altura de las expectativas de una madre... ¡Y tal vez un día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente!”, afirma en un fragmento del texto Spears.

*Con información de la AFP.