Britney Spears está enferma y sus publicaciones en Instagram preocupan a sus seguidores

Britney Spears siempre se ha caracterizado por ser una mujer impredecible dentro de su imagen de mujer tierna y sexy, desatando un revuelo gigante cada vez que decide publicar algo en su cuenta oficial de Instagram, donde primero hacía reír con sus videos bailando, luego generó polémica con sus desnudos y ahora está mostrando que está resfriada en pleno cumpleaños.

Durante los últimos meses, Britney se ha sentido más libre y todo porque ya no tiene sobre sí la tutela que la restringía en la toma de decisiones sobre su vida, asunto que la aquejó durante 15 años y no le permitía ni usar su propia tarjeta de crédito o elegir ser mamá por tercera vez, por eso, ahora que es autónoma nuevamente, no escatima en nada a la hora de dar su opinión.

Sin embargo, las publicaciones en sus redes cada vez son más extrañas y las que acaba de hacer en el marco de su cumpleaños han dejado a sus fanáticos diciendo “¿quién está posteando esto? Es muy loco”, pues en cuestión de dos horas, la princesita del pop subió varios post de ella con un velo de matrimonio asegurando que se “casó” consigo misma, un álbum de fotos de su hermana menor Jamie Lynn Spears, otra imagen de ella desnuda en las playas de México, más fotos de la fiesta de su boda, un video de su árbol de Navidad y tres publicaciones dedicados a cada uno de sus hijos y su esposo.

Es casi la primera vez en mucho tiempo que Britney publica imágenes de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden, quienes ya son unos adolescentes de 17 y 16 años respectivamente, quienes mantienen muy al margen de las redes sociales para no encontrarse a su madre desnuda cada vez que abren alguna aplicación como Instagram o Tik tok, y quienes han permanecido bajo la custodia de su padre Kevin Federline, y su familia, mientras Britney solo los podía ver ocasionalmente debido a su tutela.

“A mis dos muchachos… Los amo… ¡Moriría por ustedes! Dios acelere mi precioso corazón!!! Daría lo que fuera por tocarles su rostro!!! Les mando todo mi amor… Mamasita🌹🌹🌹”, es la leyenda que acompaña a las dos imágenes por igual, generando tristeza en muchos de sus seguidores, quienes le comentan frases alentadoras como lo ha hecho la cantante Paulina Rubio, quien le dejó un comentario diciendo: “Brit. Cuelga ahí nena #YOUARENOTALONE (#noestássola) Te queremos 😍❤️😍❤️”.

Y entre todo lo extraño que publicó Britney en la pasada madrugada, hay una publicación adicional que rebosó la copa y ha generado toda una revolución porque la intérprete de Stronger y Toxic ha mencionado a la cantante Jessica Simpson. El lío de este post es porque en dicha foto se le ve a Britney demacrada, pálida y muy abstraída, haciendo referencia al resfriado por el que estaría pasando en este momento.

Esto hubiera sido normal y hasta cómico si la cantante no hubiera mencionado a Simpson, quien hace poco estuvo envuelta en una gran polémica porque apareció en un video en redes sociales mostrando su hogar y dejando ver una imagen muy delgada con comportamientos extraños, que hizo pensar que la también actriz no estaría bien de salud, ni física ni mental.

Pues Britney ha usado esto para informar sobre su malestar general y sus seguidores no se lo perdonan, pues ellos han defendido a capa y espada a Spears con sus apariciones extrañas en Instagram como para que ella venga y critique a una colega que hace lo mismo. “¿Qué diablos está pasando en esta cuenta? ¿Quién administra esta cuenta?🤨”, “Hermana no, no lo hagas”, “Ok ahora me estoy preocupando”, “Sí, ella no está controlando su cuenta. #liberenabritney”, “Oh cielos…. ¡¡¡Esto es cada día más preocupante!!! Britney, te amamos, te apoyamos, deseamos que supieras cuánto te amamos, ¡y lamentamos mucho tu dolor!”, son algunos de los comentarios que le dejan sus seguidores, altamente preocupados por el contenido del perfil oficial de ella en Instagram, cuenta que tiene por nombre Chanel 8 y nadie sabe por qué.