Alejandro Estrada dio la cara y aclaró foto filtrada en perfil de Nataly Umaña; soltó verdad: “Me agarró por sorpresa”

Alejandro Estrada aclaró foto filtrada

Alejandro Estrada, en conversación con el matutino de RCN, rompió el silencio y reveló que no tenía conocimiento alguno sobre lo sucedido con el perfil de su exesposa. El empresario se defendió y puntualizó que no supo de tal suceso hasta que su equipo le contó.

“No sé nada de eso (las sábanas), hemos tenido poca comunicación, me contó mi equipo de redes que al parecer fue un hackeo que le hicieron. Desconozco realmente, no he estado en casa ya hace un buen tiempo, luego no sé. Me agarró por sorpresa”, puntualizó.