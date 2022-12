Britney Spears celebra su cumpleaños con emotiva dedicatoria a su hermana menor

A Britney la hemos visto infinidad de veces en redes sociales lanzando críticas, insultos, demandas y hasta peticiones a su familia, la que ella culpa por su tutela impuesta hace 15 años, con la que le controlaban absolutamente todo, dejándola sin ningún tipo de posibilidad para decidir sobre su vida, desde detalles tan mínimos como poder comprar en una tienda, hasta convertirse en mamá.

La ‘princesita del pop’ siempre culpa, en principio, a su padre James Spears, de quien dice, abusó laboral y emocionalmente de ella sometiéndola a tratamientos psiquiátricos y luego a extensas jornadas de grabación para que ella lograra hacer sus últimos cinco álbumes, que generaron millones de dólares en ganancias y todo el dinero se fue para el bolsillo de su papá, el tutor legal de la cantante hasta hace un año.

Por otro lado, a la mamá de Spears, Lynne Spears, tampoco le ha ido bien, pues han sido varios los posts que Britney le ha dedicado y en los que queda claro que ella no hizo nada para evitar que la intérprete de ‘If U Seek Amy’ pudiera liberarse de las garras legales de James.

Incluso atinó a decir que ella también la maltrataba psicológicamente y que su silencio merece cárcel, al igual que su padre, pues la complicidad estuvo tácita en lo que pudo hacer, pero nunca ejecutó. Aun así, Lynne ha intentado por todos los medios contactarse con Britney para pedirle perdón y sanar la herida que tienen, pero la cantante no cede; es más, la bloqueó de las redes sociales, no le responde a las llamadas telefónicas y dio instrucciones estrictas de no dejarla acercar a sus propiedades.

Sin embargo, hay un integrante de los Spears que todavía tiene contacto con Britney y aún tienen buena relación. Se trata de la hermana menor de la estrella pop, Jamie Lynn Spears, quien se ha hecho a un puesto en Hollywood con papeles modestos en Nickelodeon y en series de Netflix como Sweet Magnolias, además de demostrar que también tiene talento para el canto, no al nivel de Britney, pero sí muy al estilo country.

Hoy, 2 de diciembre, Britney está celebrando su cumpleaños número 41 y para conmemorarlo publicó un post con dos imágenes de Jamie, en las que la chica aparece muy tierna y coqueta con una guitarra interpretando su música, que la ‘princesita del pop’ acompañó con una tierna leyenda: “Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, por eso estoy pensando en ti. ¡Felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa 🎉! No estás sola... Si alguien sabe lo que se siente, soy yo... Lo entiendo 🤧🤧🤧 ¡Mi hermanita, te amo!”.

Muchos de los seguidores de la intérprete de Baby One More Time alabaron las muestras de amor de Britney hacia Jamie, pero otros atinaron a decir que se trataba de un ‘hackeo’, pues alegan que la misma Britney había arremetido contra la joven en ocasiones anteriores y que la actriz tampoco había hecho nada para salvar a su hermana, por lo que creen que otra vez hay un equipo externo a la cantante manejando su cuenta oficial de Instagram.

Lo más extraño del asunto es que ahora Britney, o las personas que estarían detrás del manejo de la cuenta, publicaron otra foto de la cantante desnuda en la playa, de la sesión de fotos que ella se hizo en México, donde solo usa una pava gigante para cubrirse del sol; y para que la red social no la censure, le pone emoticones de flores en sus pezones y partes íntimas, para que todos puedan ver su cuerpo tal y como Dios la trajo al mundo.