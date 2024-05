El horóscopo de Mhoni Vidente para este martes 7 de mayo: llega una etapa de aprendizaje para varios signos del zodiaco

Aries

Aunque no está en la mejor etapa con la pareja, todo pasará pronto; si el amor es de verdad, ambos podrán poner de su parte sin temor a equivocarse. Se recomienda tener calma. Es un día adecuado para buscar cómo ganar más dinero.

Tauro

Géminis

Arriba el ánimo, esos dolores de estómago pasarán y no tendrán mayor impacto en la salud. Sin embargo, es esencial visitar el médico y cuidar la dieta. Pronto se verán los resultados de tanto esfuerzo.

Cáncer

Mhoni Vidente asegura que se recuperará la armonía perdida con el ser amado, pero hay que dejar de ser egoísta y es fundamental reconocer los errores. No es buen momento para hacer gastos innecesarios.

Leo

Virgo

El estado de ánimo no será el mejor por la actitud de su pareja, pero es tiempo de hacer una pausa, ser sincero y reconocer que no se ha hablado sobre las necesidades que se tienen. Se aconseja ajustar gastos para no quedarse sin nada en los bolsillos.