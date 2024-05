Mhoni Vidente explica el verdadero significado de soñar que se gana la lotería

El significado de soñar que se gana la lotería

Con la respuesta de la baraja, tras la pregunta hecha por una de sus seguidoras, reveló que en muchas ocasiones, no tiene mucho que ver con lo literal de atinarle a los números en la lotería, sino más bien con una venta o alivio económico que podría favorecer en la economía, a corto plazo .

“Cuando tú sueñas que te sacas la lotería, la carta del as de oros nos dice que es dinero”, interpretó la astróloga, a lo que agregó: “Soñar que te sacas la lotería es sorpresa de dinero, que no esperabas… que no tanto es por la lotería, sino por un trabajo o una herencia o una deuda”, señaló la vidente en el video publicado el pasado 29 de abril de 2024.