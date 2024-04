Sebastián Martínez habló de la mujer que lo acompañó en sus momentos más difíciles; no mencionó a Kathy Sáenz

En primer lugar, Sebastián Martínez recordó que vivió varias experiencias amargas en su juventud con algunas parejas, por lo que su terapia era escuchar a la artista barranquillera Shakira, que tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria musical. “Shaki, dios mío, mi adolescencia. Ella me acompañó, ella fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia”, comentó inicialmente.

Luego, agregó que lloró muchas veces escuchando su canción Moscas En La Casa. “Es que me da de todo. No, esa partecita de la adolescencia sí que me la empaquen, que me la empaquen. Pero, Shaki fue firme, firme conmigo”. Debido al éxito que ha tenido la cantante, Martínez les preguntó a sus seguidores quién más ha llorado con sus temas musicales, extendiendo una invitación para que se desahogaran libremente.