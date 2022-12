Esto piensa el esposo de Britney Spears sobre sus fotos semidesnuda en las redes sociales

Sam Asghari está dejando las cosas claras sobre lo que realmente siente acerca de que su esposa, Britney Spears, publique fotos suyas desnuda en las redes sociales. “La única persona en el mundo que es acosada por publicar cosas como esta”, comentó el actor de Lioness, de 28 años, en Instagram el viernes antes de admitir que “personalmente preferiría que nunca las hubiera publicado, pero quién soy yo para controlar a alguien que ha estado bajo el microscopio y ha sido controlada durante la mayor parte de su vida.”

En este sentido, Asghari compartió su postura después de que Spears, de 41 años, publicara en Instagram una serie de fotos suyas en ‘topless’ durante los últimos meses en las que solo aparecían emojis o su pelo cubriendo sus senos y su cuerpo semidesnudos.

Ante el reciente suceso, muchos fueron los comentarios y las críticas que llovieron sobre la publicación de la ‘princesita del pop’.

“¡Para! Por favor, ¡para! La libertad no es cuando te quitas la ropa. Vístete y habla por ti misma con la mente tranquila”, escribió una persona en los comentarios de la publicación.

Asimismo, otro seguidor añadió en la sección de comentarios: “¡Algo no está bien! ¿Quién lleva esta cuenta? ¿Y no hay otra cita en el juzgado pronto? Alguien se está metiendo con ella. No es normal. ¿Por qué Sam dice que ‘los medios de comunicación pueden ser muy traumatizantes’ y tú estás de acuerdo con esto?”, lanzó el usuario de la red social, quien también le lanzó una crítica al esposo de Spears.

Cabe resaltar que, con el sincero comentario de Asghari, es la primera vez que deja entrever su descontento por las fotos de Spears semidesnuda.

Ahora bien, muchos dan la razón cuando Kevin Federline, expareja de la cantante, afirmó anteriormente que sus hijos adolescentes con la ícono del pop, Sean Preston, de 17 años, y Jayden James, de 16, señaló que ellos no habían visto a su madre en meses debido a sus fotos subidas de tono, argumento el cual defendió. No obstante, el actual esposo de Spears criticó este acto en su momento.

“Incluso si fuera cierto que sus hijos se avergüenzan de las elecciones de sus madres y de su imagen corporal positiva, no serían los primeros adolescentes que se avergüenzan de sus padres”, escribió Asghari en una historia de Instagram en agosto. “La mera presencia de un padre puede humillar a un adolescente”, destacó.

Ahí mismo añadió entonces: “con el tiempo, si no lo han hecho ya, se darán cuenta de que las lecciones de sus padres son inofensivas. No hay nada de lo que avergonzarse, solo muchas cosas de las que estar orgulloso”.

Por su parte, Asghari ha sido más franco últimamente a la hora de abordar el escrutinio público que rodea su relación con Spears.

A principios de este mes, el actor de Family Business aclaró por qué la cantante de Hold me Closer no le acompaña a eventos de alfombra roja o no es frecuente en sus redes sociales.

“Sería un honor para mí que ella se uniera a los eventos. Para ella, esas cosas no son divertidas”, dijo Asghari en sus historias de Instagram el 7 de diciembre.

“Son agitadas y llenas de estrés. Sobre todo, porque lleva haciendo estas cosas desde los 8 años. Además, ya ha arrasado en todas a las que ha ido (...) Respeto su intimidad y la protejo en todo momento. Gracias a todos sus fans protectores”.

No hay que olvidar que Spears y Asghari se casaron en una boda de cuento de hadas en su casa de California en junio.