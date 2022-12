Juan Duque, sin tusa, ya habría pasado la página, tendría un nuevo amor que sería una modelo

Juan Duque y Lina Tejeiro fueron protagonistas de distintas noticias en redes sociales y los medios nacionales, debido a la relación que sostuvieron por varios meses. Esta unión llegó a su final, dejando sin palabras a más de uno de sus seguidores, quienes no esperaban que todo acabara de esta forma tan rápida.

Ante las constantes preguntas que fluyeron sobre la ruptura amorosa de los artistas, algunos periodistas indagaron al respecto y conocieron detalles de qué fue lo que sucedió. El paisa concedió un diálogo con Lo sé todo, donde puntualizó que “no era el momento”, pero se quedaba con las cosas bonitas que experimentó en este noviazgo.

“La relación llegó a un punto donde ya sentimos que ya no era el momento, que todo lo bonito, que se quedó en algo bonito, hasta ahí llegó. Hay cosas que pueden durar mucho tiempo, hay cosas que duran -no poquito, porque tampoco fue poquito tiempo-, pero fueron unos meses muy bonitos”, dijo en aquel momento.

No obstante, recientemente, tras varias semanas donde Juan Duque se mostró “entusado” por este final que vivió con la relación, una cuenta de chismes de Instagram recopiló información con la que apuntaría a que el cantante estaría dándose una nueva oportunidad de conocer a alguien. Las especulaciones señalaron que el artista tendría una particular cercanía con una modelo, con quien intercambia mensajes en redes sociales.

De acuerdo con lo que quedó registrado en Rechismes, supuestamente, Duque estaría coqueteando con Valeria Giraldo, modelo colombiana y Miss Universe Medellín, a través de escenarios como Twitter. La página agregó trinos donde se les vio interactuando, dejando a la vista comentarios inusuales.

“Bueno, ya me cansé”, escribió Giraldo en un trino, a lo que Juan le respondió: “¿De qué?”.

De qué? — Juan Duque (@wawawanduque) December 16, 2022

“Esperando a mero lindo ahí, pero qué demora, pues”, agregó la paisa en el post, despertando curiosidad entre los usuarios de este escenario digital. Adicional a esto, la colombiana escribió: “No sé qué está pasando, pero me está gustando que pase”, recibiendo un like del cantante.

Esperando a mero lindo ahí pero que demora pues — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) December 16, 2022

No sé qué está pasando, pero me está gustando que pase😳 — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) December 15, 2022

Aunque se desconoce si esto se trata de una amistad o de una posible atracción, por el momento ninguno ha compartido mayores detalles al respecto, por lo que todo queda en rumores y especulaciones. Varias personas aseguraron que esta situación era similar a lo que sucedió con Lina Tejeiro meses atrás cuando comenzaron a compaginar.

Mor, Juan Duque es el reaccionadoragregaviejas3000, no se haga ese mal, yo sé que nadie aprende con experiencia ajena pero créale a la Tejeiro. — Carolina López (@Carola0130) December 15, 2022

Otra víctima nueva para coger fama Jajajaja — DanielaR🖤🌟 (@DRengifo16) December 16, 2022

Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, reveló cómo lidia con las ofensas en redes

Recientemente, Juan Duque quiso interactuar con sus fieles seguidores de las plataformas digitales, por lo que realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. El paisa abrió la puerta a preguntar todo tipo de cosas sobre su vida y su carrera profesional.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, una persona utilizó la casilla para cuestionarlo sobre el ‘hate’ y las críticas que recibe, averiguando cómo hacía para lidiar con esto y no dejarse afectar. El antioqueño no lo pensó dos veces y se refirió al tema, señalando que “no se lo tomaba personal”.

“¿Cómo has hecho para lidiar con el hate? Eres un caballero, admiración por ti”, escribió el seguidor en la actividad.

“Honestamente, uno tiene que ser muy amargado en la vida para tirarle ‘hate’ a una persona que ni conoce. Por eso esos comentarios, entendiendo eso, los veo y no me los tomo personal, tampoco les paro tantas bolas. Vienen de gente que se levantó de mal humor, resentiditos, con energía que no era…por eso respondo con humor y de pato, me enfoco en lo que verdaderamente importa”, dijo el artista en un video.

De igual manera, Juan Duque apuntó que su principal enfoque eran las personas que lo apoyaban y lo respaldaban siempre, buscando alegrarlas y compartir lo mejor. Ante las críticas, el paisa aseguró que seguiría respondiendo con humor y chiste.

“Me enfoco en las personas que apoyan, que nos quieren, que nos quieren ver bien. Si siguen comentando así, voy a tirar las mismas huev$#” de siempre que ustedes han visto por ahí, que son lo que somos”, agregó.