Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, presumió su oportunidad de ver a Messi en vivo en Qatar 2022

Meses atrás, Juan Duque quedó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales luego de que se confirmara su relación sentimental con Lina Tejeiro. Pese a que la historia pintaba romántica, amorosa y sólida, un giro inesperado llevó al cantante a ser blanco de comentarios y críticas, las cuales apuntaban a que había sido infiel a esta unión con la actriz.

Pese a que el paisa se pronunció al respecto y negó todo tipo de acusaciones en su contra, el tiempo fue pasando y este tema quedó atrás, abriéndole paso al artista para que se diera a conocer mucho más con su música y su talento. Sus canciones conquistaron al público, logrando avanzar en la industria nacional y cumpliendo algunos sueños que tenía desde pequeño.

Este último detalle quedó registrado en una serie de publicaciones que subió Juan Duque en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que viajaría a Qatar para disfrutar del Mundial 2022, pese a que la Selección Colombia no clasificó. En este anuncio dejó a la vista que visitaría el territorio oriental, contagiándose del ambiente deportivo y de la cultura.

Según se apreció en el perfil del intérprete de Hotline, este viaje lo emprendió como parte de sus metas personales, por lo que no dudó en registrar cada paso que dio, algunas actividades que realizó y las anécdotas que recopiló. En un carrete de publicaciones se detalló su llegada el aeropuerto, varias fotos en el baño del lugar donde se hospeda y clips que grabó en las calles.

Sin embargo, uno de los post que más cautivó a los curiosos fue un pequeño video que capturó Juan Duque en uno de los partidos de la Copa del Mundo, donde precisamente jugaba Argentina. En este espacio presumió la oportunidad que tuvo de conocer y ver a Messi en vivo, haciendo zoom a la cámara para enfocar a la estrella deportiva.

“Háblalo Messi, mi papá. Háblalo papá, Lionel Messi”, dijo en el clip, sonriendo y mostrándose bastante emocionado por esta experiencia.

Hablalo messi mi papa pic.twitter.com/4yFBajx99x — Juan Duque (@wawawanduque) November 30, 2022

Este viaje también le permitió al paisa hablar de su pasado, de lo que pasó hace algunos días en Medellín cuando veía los estadios en televisión y las sorpresas que se llevó. Duque compartió con Westcol y Nath, quienes son creadores de contenido también.

Polémico video de Westcol, pareja de Aida Victoria, sobre las mujeres colombianas

De acuerdo con lo que quedó registrado en su cuenta oficial de Instagram, Westcol quiso compartir con sus fieles seguidores de las plataformas digitales algunos clips que grabó en la habitación del hotel donde se estaba hospedando. El influencer subió las imágenes, presumiendo la vista que tenía de la ciudad y aprovechando para comentar un poco sobre las mujeres de este territorio.

Al compartir su contenido, Westcol mencionó, a modo de broma, cómo las mujeres en Qatar son coartadas en sus libertades, especialmente en el ámbito sentimental y personal. El joven no midió lo delicado que era el tema, por lo que lanzó un comentario sobre un inesperado lado positivo de la situación, apuntando a que en este país de Medio Oriente no existían “las bandidas”.

“Les voy a comentar algo al lado de esta vista qatarí. Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y Bucaramanga? No existen las mujeres bandidas. Si acá hubiera una mujer bandida, no solo la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos o la pueden prender a piedrazos. No hay bandidas, no hay malas, es el paraíso”, dijo en un video, buscándole el lado chistoso al controversial tema.

Al decir esto, el colombiano agregó que las mujeres de Medellín no podrían pisar este territorio porque no sería una buena experiencia. “Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Aprendan que nos están rompiendo el corazón todas esas bandidas de Medallo”, dijo, entre risas.

Ante estos comentarios, Westcol recibió una ola de críticas en las que se reprochó su forma de hablar sobre las mujeres colombianas, por lo que pidió perdón y se excusó ante los comentarios que no midió.