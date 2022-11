Juan Duque se fue a Qatar a cumplir una promesa, ¿de qué se trata?

Al cantante de reguetón Juan Duque se le vio en el aeropuerto El Dorado y ya aterrizó en Madrid, pero su destino es Qatar, según lo dejó ver en las historias de Instagram.

Además, en su cuenta de Twitter compartió uno de los motivos por el cual está viajando a Qatar, el artista lo hizo para cumplir una promesa que se hizo a sí mismo y así evitar pagarle a sus amigos buena cantidad de dinero y, de paso, cumplir un sueño que la vida le presentó en el camino sin pretenderlo.

En la red social, escribió que hace cuatro años, cuando se celebraba el Mundial de Fútbol en Rusia al que sí logró clasificar la Selección Colombia, firmó una servilleta en que decía que viajaría al siguiente Mundial, independientemente de dónde fuera, y que si no lo lograba debía pagarle un millón de pesos a cada uno de sus amigos.

El cantante expresó que en ese momento no tenía ni un peso, sin embargo, en las últimas horas se le ha visto feliz debido a que ha podido cumplir uno de los sueños de un fanático del fútbol poder viajar y asistir a un Mundial de ese deporte, además de “viajar al otro lado del charco”.

Hace 4 años le firme una servilleta a unos parceros asegurándoles que yo iba a ir al próximo mundial o sino les daba de 1 millón a cada uno. En ese tiempo estaba en 0 y no sabía como hacerlo, pero lo dije tan seguro que sencillamente se dió, a las 6 pm arranco para Qatar. — Juan Duque (@wawawanduque) November 28, 2022

Asimismo, en el camino Duque y sus amigos (otros influencers y con quienes viajó rumbo a Qatar), tuvieron que hacer escala en Madrid, España, y pasar 8 horas en el vuelo.

El antioqueño comentó en sus historias de Instagram que era la primera vez que viajaba en clase ejecutiva, es decir, asientos más cómodos, en los que la estadía se hace más llevadera, y por lo mismo, cuesta más dinero. En video, el cantante dejó ver las almohadas, y cobija que aguardaban para ser usados por los pasajeros durante el vuelo.

“Primera vez volando en clase ejecutiva. Lo más acostado que he estado en un transporte fue cuando me agachaban en el carro pa’ que no nos parara el tránsito por sobre cupo”, escribió en Twitter el antioqueño, acompañado de una imagen de la pantalla que tenía al frente.

De igual manera, de forma jocosa dijo que iba camino “a ver al señor Roa”, pues dicha marca en varias ocasiones hizo campaña con un hombre que llevaba un kufiyya (el implemento que porta la cultura oriental para proteger su cabeza) y fue denominado de esa manera, pues representaba a un árabe.

El cantante está pronto a llegar al país que organiza el Mundial, como lo anunció el pasado 6 de octubre, pues una marca de cerveza lo eligió como “embajador” para representar a Colombia en el evento más importante del fútbol en el globo.

“Quién lo diría? El Juan de 6 años, el más futbolero de todos, no se la creería si le digo que vamos a cumplir un sueño. Nos vamos para Qatar mi papaaaa. La noticia que les tengo hoy es que este pelao de Marinilla hace parte del equipo que seleccionó Budweiser para vivir la experiencia del mundial, al otro lado del charco.Ey, estén pues pendientes porque les voy a estar contando todo por aquí. Vinimos fue a cumplir sueños, sino, pa’ qué estamos aquí pues?”, escribió en la publicación de Instagram.

Además, el cantante cuando llegó a España, escribió “Viva España, viva el Rey”, pero fue criticado por algunos internautas y aclaró que no se refería a la Monarquía, ni nada político. Su travesía continúa.