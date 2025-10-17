Juan Duque es un cantante emergente colombiano que ha logrado conectar con el público gracias a su estilo único, fresco y auténtico. Además, a pesar de haber desarrollado su carrera de manera independiente, su talento le ha permitido realizar exitosas canciones como María, remix junto a Ryan Castro.

El artista paisa también está liderando un proyecto social en Marinilla, su ciudad natal, donde busca hacer una buena obra para ayudar a los niños y brindarles oportunidades para aquellos que desean hacer música.

Juan Duque habló de la muerte de su papá

En una reciente entrevista en el pódcast Flores De Primavera, contó las dificultades que afrontó para lanzar su primera canción, pero también abrió su corazón y habló de su padre, quien falleció cuando él era más joven y fue su motivación para lo que hoy en día ha logrado.

“Yo siento que eres un tipo muy optimista, o sea, es lo que yo percibo desde las redes porque vibras muy alto y uno también se contagia de eso. Pero, yo quiero saber cómo lidia Juan con la tristeza o cuál ha sido el invierno más fuerte del camino y de la historia de Juan Duque”, preguntó Juliana Velásquez.

El artista respondió que sí ha tenido momentos tristes, pero aseguró que en el pueblo lo criaron con una “cultura machista”, por lo que no le “enseñaron” a llorar y aunque muchos inviernos los ha olvidado, otros los está recordando con amor: “Creo que el primero fue la muerte de mi papá, tenía ocho años”, comentó.

Una pérdida que aseguró lo marcó, pues su padre era igual de optimista y la primera enseñanza que le dejó fue que debía luchar por lo que quería, así él ya no lo hiciera cuando le descubrieron que tenía cáncer: “Él tomó la decisión de entregarse y no quiero luchar esto”.

“El optimismo viene es de la familia porque como es una familia humorística, siempre hay chistes para todo”, confesó Juan, añadiendo que incluso su progenitor se rio de su situación estando en la clínica.

“Ver a mi papá cada vez para atrás, atrás y haciendo chistes, ahí yo entendí”, agregó, pues aunque para él fue muy duro se preocupó más por su familia e intentó ayudar a su mamá.