Juan Duque: detalles sobre el proyecto social que lidera en Marinilla y su situación sentimental, “el amor llegará a su tiempo”

Yo quiero hacer una buena obra por Marinilla, por el pueblo, por mi tierra, soy de allá y toda mi familia es de allá. Cuando yo empecé a hacer música no había muchas oportunidades, ni siquiera de pensar en ser músico, porque no dan clases de música en los colegios. Las guitarras que hacen allá son muy caras, en Marinilla se fabrican guitarras, pero son muy caras, no es para el público de Marinilla. Entonces, dijimos como, ¿por qué no nos metemos inicialmente por eso?

View this post on Instagram

J. D.: En estos momentos estoy engomado con el surf. Me voy casi tres veces a la semana a Guatapé, calladito, sin decirle a nadie. Voy mediodía y vuelvo a Medellín a trabajar. Me gusta porque es un sentimiento de libertad muy bonito.

J. D.: Mi corazón está bien, tranquilo. Siempre hay amor, aunque no esté enamorado. Me siento en paz y cuando llegue alguien le daré amor sin negarme. A veces al terminar una relación uno se niega a eso, pero ahora estoy disfrutando de mi carrera y lo que la vida me pone. El amor llegará a su tiempo, no me preocupo por eso y soy muy feliz.