¿Juan Duque fue infiel?: Ex del cantante publicó contundente mensaje tras terminar su relación

No obstante, hace algunas horas, la joven compartió un mensaje por medio de su perfil de Instagram, en el que dejó en claro que su relación con el intérprete de Ni, con él, ni conmigo, Solcito y Lejos de mis ojos, llegó a su fin.

“Hola mis niñas. Como saben siempre he sido un persona transparente con ustedes por eso siento la necesidad de decirles que mi relación con Juan terminó, lo escribo por aquí para ahorrarme malos entendidos y que se enteren de mí y no por rumores”.

No obstante, se abstuvo de revelar los motivos por los cuales tomaron la decisión de continuar con sus vidas por caminos separados.

“Juan Duque dijo que tenía planes de quedarse para siempre, pero no dijo que los iba a cumplir”; “A ese Juan Duque las novias le duran un mes jajaja”; “Pero es que cómo le iba a creer a un Juan”; “Eso es costumbre de Juan Duque cuando medio le pega una canción”; “Él dijo que se quedaría por siempre, pero no dijo con quién”; “A mí nadie me va a sacar de la cabeza que le fue infiel” y “La que se lo queda, pierde”.