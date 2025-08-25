Juan Duque estrena nuevo sencillo junto a Jhay P; el duo paisa se unió para cantarle al desamor y la tusa

El género urbano continúa creciendo en Colombia y algunos de los cantantes que se van abriendo paso en esta industria musical siguen estrenando sus más recientes sencillos para seguir creciendo.

Interpretada por el cantautor Jhay P junto al artista Juan Duque, los paisas fusionan el afro con una letra emotiva en ‘Siempre fue’ creando una propuesta que espera conectar con quienes han sufrido y vivido una traición amorosa.

La canción inspirada en una tusa narra una historia cargada de emociones, una persona que mientras cumple una condena en prisión sueña con recuperar su libertad para reencontrarse con el amor de su vida, pero todo cambia cuando recibe un sobre que revela a su pareja con otro hombre.

‘Siempre fue’ es el relato de una historia real, donde la voz inconfundible de Jhay P se une con el sello de Juan Duque creando una canción que atrapa desde el primer verso.

El video se grabó en Medellín y tiene como escenario una cárcel, donde Jhay P y Juan Duque interpretan la historia detrás de la canción.

La producción muestra a los artistas inmersos en un relato cargado de emoción y simbolismo, reflejando la espera, la traición y el anhelo de libertad, elementos que potencian el mensaje que quieren transmitir a través de esta colaboración.

Jhay P es un artista que viene en ascenso dentro de la industria musical colombiana, destacándose por su estilo fresco y versátil.

Con varios lanzamientos que superan miles de reproducciones en plataformas, logra conectar con nuevas audiencias que reconocen en él una propuesta auténtica.

Su talento y proyección lo posicionan como una de las voces emergentes más prometedoras del género urbano.

A través de sus redes sociales, ambos cantantes se encargaron de darle promoción al nuevo sencillo: “¡Siempre fue [emoji de corazón roto] Ya está disponible mi gente! Vaya, pues, y se escucha el temita que nos hicimos pa’ la tusa y nos comenta como les pareció el video! (Link en la biografía”, escribió Juan Duque.

Por su lado, Jhay P también dejó su mensaje invitando a sus seguidores a escucharla y a ser pacientes porque pronto la cantarán juntos en un escenario.

“Siempre fue que dolió, tu tenías razón, de mi ibas a olvidarte, y ese día llegó, primer vez que me duele verte feliz. Unas foticos del rodaje junto con mi hermanito @juanduque. Pendientes que pronto la cantamos juntos”, escribió.