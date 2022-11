Luis Enrique revela las despiadadas multas a los jugadores de la selección de España en el Mundial de Qatar 2022

Pese a las críticas de algunos seguidores de la selección de España, su director técnico, Luis Enrique, continúa realizando transmisiones en vivo en la plataforma Twitch para compartir parte de la intimidad del equipo. Este 28 de noviembre, contó cuáles son las multas a quienes, por ejemplo, llegan tarde a los entrenamientos.

A la pregunta “¿cómo son las multas en la selección?” realizada por unn fanático, el DT comentó que no son muy distintas a las que se cobran a nivel de clubes en Europa, aunque en pesos colombianos implique un ‘ojo de la cara’.

“Las multas son las habituales en un equipo de fútbol. Las habituales en cuanto a que los que llegan tarde, pagan multa. Nosotros le añadimos el móvil, que no se puede utilizar el móvil en las comidas, cenas o desayunos, es decir, cuando estás en el comedor”, comentó el entrenador.

El estratega de la selección española, que el pasado 27 de noviembre empató a un gol con Alemania en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial, agregó que a medida que un solo futbolista acumule multas tendrá que pagar el doble de la anterior. Por fortuna, según él, la mayoría son puntuales y cumplen las reglas propuestas por el equipo.

“Si alguien recibe una multa, comienza con 100 euros, y se va doblando. Si cometes otro error, debes pagar 200, 400, 800, 1.600 y así hasta el infinito. Y el día del partido, el que se despiste, paga doble. Es decir, ya llevas tres multas, o sea, 400 euros y llegas tarde al partido, pues ya sabes, significa que pagas 1.600 euros: 800 por 800, 1.600. Significa... pero bueno, hay muy poca gente que llega tarde, por lo cual hay muy poco dinero de multa”, agregó Luis Enrique.

El éxito el Twitch y el partido ante Japón

Durante la transmisión, Luis Enrique también fue preguntado por un seguidor acerca del éxito de sus apariciones en Twitch y el DT no descartó que, una vez acabe el Mundial, continúe llevándolas a cabo.

“Lo ha sido en la proximidad con el aficionado. Empezó como un experimento pero me siento muy a gusto y con naturalidad. Valoráis el recibir la información. Normalmente cuando no juega la selección me aparto. Me gusta vivir tranquilo, hacer deporte y estar con mi familia. Comunicar me gusta. Quedo abierto a seguir”.

En el aspecto netamente futbolístico, el también exentrenador de Barcelona se refirió al compromiso ante Japón en última fecha del Grupo F. Aunque con solo un empate España avanzará a octavos de final, no hay que subestimar al rival, no en vano, en su debut en Qatar 2022, venció a la siempre favorita Alemania.

“La conocemos bien. Jugadores de calidad, rápidos y muy dinámicos. Cuando van perdiendo son capaces de presionar. Es una selección que nos va a presentar complicaciones. Jugadores como Take y aquellos que juegan en la liga alemana. Vamos a tener que estar muy atentos y sin especular. Queremos ganar el partido. Nos enfrentamos a ellos en los Juegos Olímpicos. Buscaremos referencias”, comentó.

En cuanto al nivel de dificultad de dirigir a un equipo en Champions League o a la selección de España en un Mundial, sustentó que el último torneo implica una mayor exigencia.

“Una cosa es la liga española. Ponemos el nivel top en la Champions y en esos partidos el nivel es superior. El Mundial se equipara a los mejores equipos de la Champions. El Mundial es la parte alta de la Champions”, agregó.

El próximo partido de la selección de España, ante el combinado japonés por la tercera jornada del Mundial, será el jueves 1 de diciembre a las 2 p. m.