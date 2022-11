“El trabajo ha sido muy bueno”: desde el Mundial de Qatar 2022 elogian a Alberto Gamero

Una de las grandes ausencias en el Mundial de Qatar 2022 es la Selección Colombia, que no pudo clasificar al quedar sexto en la Eliminatoria Conmebol. Pese a no estar, de alguna manera sí hay representación nacional en la Copa del Mundo que inició el 20 de noviembre e irá hasta el 18 de diciembre.

El primero en asegurar su cupo fue el técnico Luis Fernando Suárez, quien clasificó con la selección de Costa Rica tras derrotar a Nueva Zelanda en el repechaje internacional. A él se sumaron dos futbolistas, que representan a otro combinado, pero que tienen la nacionalidad colombiana.

Se trata de Jesús Ferreira, hijo del exjugador David Ferreira nacido en Santa Marta, que fue convocado por Estados Unidos, y Jonathan Osorio, quien es uno de los 26 futbolistas que representarán a Canadá. Este último no nació en Colombia, pero tiene en sus papás las raíces colombianas; su padre es de Cali y su mamá de Medellín.

Además, de ellos, hay un futbolista que sí vive en el país y representa al fútbol colombiano en Qatar 2022. Siendo el único convocado de la Liga BetPlay, Juan Pablo Vargas pasó de defender los colores de Millonarios en la primera división a luchar por avanzar hasta donde más pueda con la selección de Costa Rica.

El defensor central de 27 años aún no debuta en la Copa del Mundo, pero ha compartido con sus compañeros la tristeza de la goleada 7-0 ante España y la alegría de la victoria de este domingo por la mínima diferencia contra Japón, que los hace ilusionar con una posible clasificación a los octavos de final.

Después del partido, Vargas pasó a la zona mixta y le dio prioridad a hablar sobre Millonarios, sin importar que Costa Rica acababa de ganar un partido del Mundial. En diálogo con Win Sports, el futbolista tico dijo estar “muy pendiente” del conjunto embajador y contó que habla “con los compañeros”.

“Lo estoy viviendo como si estuviera allá. Los nervios también porque cuando uno juega es muy diferente a cuando lo está viendo desde afuera”, expresó sobre lo que siente al no poder estar en los últimos partidos del cuadrangular semifinal de la liga colombiana.

Para Juan Pablo Vargas “es complicado vivirlo desde afuera” porque son sus “compañeros los que toman decisiones”. Eso sí, dijo que tiene “mucho positivismo” de cara al partido de Millonarios ante Junior de Barranquilla.

Además, aprovechó para halagar al técnico Alberto Gamero, quien ya sacó a Millonarios campeón de la Copa Colombia y ahora busca el título de fin de año. “Sé que hay un gran grupo y el trabajo con el profe Gamero ha sido muy bueno desde hace mucho tiempo”.

☀☕“El trabajo del profe Gamero ha sido muy bueno, de ganas y de actitud no nos pueden superar” Juan Pablo Vargas, defensa de Costa Rica sobre Millonarios. #PrimerToque #WINesMUNDIAL #Qatar2022 pic.twitter.com/tMByYd4KnH — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 27, 2022

“Confío en que vamos a ganar y que vamos a seguir con vida dependiendo de nosotros mismos para el último partido contra Santa Fe”, agregó Vargas.

Sobre el partido de este domingo, programado a las 6:00 p.m., dijo que “Junior ya no está peleando por nada” y por eso “puede venir a jugar más tranquilo”. “Puede que no les importe mucho algunas cosas y no jueguen con la misma intensidad, con el deseo que vamos a jugar nosotros porque estamos a puertas de una nueva final y disputar el título del segundo semestre”.

Pese a ese orgullo de tener a Vargas en el Mundial, el defensor es una baja sensible para los partidos que restan en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022. Antes de irse a Qatar, el central estuvo presente en la clasificación a esta instancia del certamen local y dejó al equipo embajador como líder del grupo A, disputando dos encuentros.

Después de su marcha, el cuadro albiazul derrotó en casa al Deportivo Pereira y perdió en la visita al mismo rival. De no vencer a Junior, podría tener problemas porque Independiente Santa Fe es líder y el conjunto embajador lo escolta.