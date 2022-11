Juan Duque se sinceró y habló de su ruptura con Lina Tejeiro: “No era el momento”

La actriz e influencer Lina Tejeiro y el cantante urbano Juan Duque conformaron durante un par de meses una de las parejas más populares en la farándula colombiana. Sin embargo, ambos famosos sorprendieron a sus miles seguidores en redes sociales tras anunciar que su noviazgo había llegado a su fin.

De hecho, vale recordar que Juan Duque tomó una fama importante luego de que se confirmara su relación con Lina Tejeiro. No era para menos, teniendo en cuenta que la actriz es una de las mujeres más populares en el ámbito del entretenimiento nacional, pues ha participado en numerosas producciones tanto para televisión como para la gran pantalla.

Aunque Juan Duque y Lina Tejeiro no han profundizado públicamente en los detalles de su ruptura, sí han hecho varias publicaciones en sus redes sociales, despertando la curiosidad de los internautas. En consecuencia, usuarios en las diferentes plataformas digitales no han dudado en especular sobre supuestas indirectas entre la ahora expareja.

No obstante, fue Juan Duque quien salió a dar la primera declaración pública sobre el fin de su historia de amor con Lina Tejeiro. Lo hizo para el programa Lo sé todo, rompiendo su silencio y despejando algunas de las dudas que venían elevando sus seguidores.

“La relación llegó a un punto donde ya sentimos que ya no era el momento, que todo lo bonito, que se quedó en algo bonito, hasta ahí llegó”, afirmó el cantante paisa.

“Hay cosas que pueden durar mucho tiempo, hay cosas que duran -no poquito, porque tampoco fue poquito tiempo-, pero fueron unos meses muy bonitos”, agregó.

Juan Duque seguiría pasando fuerte tusa, ¿no supera a Lina Tejeiro?

Tras la ruptura amorosa, el cantante antioqueño quedó como blanco de comentarios y opiniones en las plataformas digitales, donde se especuló sobre cuáles fueron los motivos que los llevaron a terminar esta unión. Una vez el colombiano se pronunció al respecto y aclaró que nunca se trató de infidelidad, se concentró en sus proyectos y presentó el tema Hotline, una propuesta de despecho y tusa.

Aunque pasó el tiempo, Juan Duque sigue protagonizando diversos videos en los que canta con toda la pasión y sentimiento las letras de sus temas. El paisa se entrega por completo a sus presentaciones en diversos eventos, contagiando a más de uno que esté entusado por algún amor del pasado.

En esta ocasión, Duque llamó la atención con un clip que fue grabado recientemente en uno de sus shows, donde se le pudo observar repitiendo una de las partes de su canción, cerrando los ojos y acercándose al público.

“Y ahora me toca estar solo, y el guaro borrando tu nombre. Te juro ya no me enamoro. Por chimbas así hay malos hombres”, se escucha de fondo en el post de Twitter.

En este mismo proyecto musical se logra identificar una letra de desamor y nostalgia, expresando el dolor que se carga en el corazón ante la partida de una persona especial.

“Eso me pasa por idealizar, por ponerme de huevón me pagaron mal. Y yo pa’ cagarla tuve más de una oportunidad, ahora me emborracho y me esconden el celular porque ayer vi una historia que no quería ver, justo con el pirob* que nada que ver”, dice en Hotline.

Ante una reacción de una mujer en las plataformas digitales, Juan Duque habría sugerido que sigue entusado y con el corazón dolido, ya que respondió y afirmó que esta producción artística era para cantar “entusado”.

“Cantar esto entusado infinito/10″, escribió Duque en su cuenta oficial, sin especificar si se trataba de un dolor personal, aunque sus seguidores no tardaron en hacer referencia a su expareja.