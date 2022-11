Juan Duque sigue negando la supuesta infidelidad que Lina Tejeiro le adjudicó

En la pelea entre Juan Duque y Lina Tejeiro, se conocen cada vez más detalles a través de las redes sociales y todos igual de picantes, desde que el paisa le habría montado “cachos” a la llanera , hasta de un montón de sobrenombres y apodos que le llueven a Duque luego del “bololó” que se armó con el final de su relación.

Todo empezó porque una chica salió a decir en pleno Instagram que Juan Duque le estaba coqueteando y diciéndole cosas “indecentes” mientras aún era el novio de Tejeiro, asunto que el paisa negó desde el principio, sin embargo, la ex de Andy Rivera le creyó a su colega de género y empezó a tuitear trinos como: “estoy cansada de tener en mi vida siguecu#$% 3000 pro max”.

A partir de ese momento, a Juan le llovieron infinidad de insultos y otros sobrenombres que él mismo ha recordado en la última entrevista pública que concedió, en una de las transmisiones del creador de contenido Paisa Vlogs.

“Sale gente a tirar mier$% que porque salieron unas publicaciones de que yo era dizque un ‘siguecu$%& 3000 pro max’ y que un man que ‘le da like a todos pro max’ y yo dije, pero cuál es la joda y yo me puse a ver y veía que esta es parcera, esta es como una hermanita, entonces ahí yo digo, ¿cuántos años tiene la gente? Si fuera verdad, yo diría, sí, yo le di like, pero es que no es así, si yo tengo una novia y sé que eso no le gusta pues no lo hago”, declaró cuando Daniel Pulgarín le indagó sobre lo que pensaba de las afirmaciones de Tejeiro y su fanaticada.

Esta no ha sido la única vez que Duque se ha manifestado al respecto. Días atrás, el colombiano no perdió la oportunidad y dedicó unas palabras a su exnovia a través de su cuenta oficial de Instagram, destacando lo bonito y lo valioso que tiene ella como persona.

“Hay gente que sigue atacando y vuelvo y aclaro: la relación con Lina no terminó por una infidelidad y sí, a uno le pueden terminar por ser buena persona; eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya. Lina es una gran mujer, es hermosa, es disciplinada, inteligente, talentosa y simplemente las cosas cuando ya no fluyen, no fluyen y no se pueden forzar, pero infidelidad no hubo”, dijo el intérprete.

De igual manera, Duque afirmó que solo quería seguir con su carrera, construir nuevos temas para bailar y festejar, y lidiar con las pruebas que vienen a futuro en su camino como artista colombiano. Pese a que no fue fácil, el paisa sí aclaró que quería limpiar su imagen para que dejaran de buscar culpables en algo que no fluyó más.

“Así que todo esto que está pasando la gente ya se puede ir dando cuenta que es algo por dañar o por buscar un culpable en todo esto, para que en serio ya pueda limpiar mi imagen y pueda seguir con mi carrera adelante. Voy a hacerles temas para que ustedes se entusen, se enfiesten y pasen chimba y esa es mi misión en esta vida”, mencionó en el video, publicado en su Instagram.

“Lo único que le quiero pedir a la gente es que se quede con lo bonito, con lo chimba que fue esa relación, porque en serio la felicidad que ella y yo sentíamos en todos los momentos que la gente podía ver o que mostrábamos o que no mostrábamos era una sensación como de plenitud, de mucha paz, por eso mucho respeto y transparencia”, agregó, destacando los detalles que más lo impactaron de esta relación sentimental con la artista.