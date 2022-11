Exnovio de Aida Victoria Merlano, Westcol, publicó polémico video en Qatar: “Aquí no hay bandidas”

Muchos famosos colombianos decidieron emprender camino a Qatar con motivo del esperado Mundial 2022, donde se enfrentarían de nuevo todas las selecciones del mundo que lograron clasificar. Pese a que el equipo colombiano quedó por fuera, varios creadores de contenido, actores, cantantes y artistas, quisieron aventurarse y vivir este ambiente deportivo en aquel territorio.

Uno de los que llamó la atención con el anuncio de su viaje fue Westcol, el exnovio de Aida Victoria Merlano, quien partió hace unos días a este lugar y aprovechó para grabar una serie de contenidos para redes sociales. El streamer colombiano disfrutó de la cultura y los paisajes, pero terminó involucrado en una incómoda situación por unas palabras que dio.

De acuerdo con lo que quedó registrado en su cuenta oficial de Instagram, el joven quiso compartir con sus fieles seguidores de las plataformas digitales algunos clips que grabó en la habitación del hotel donde se estaba hospedando. El influencer subió las imágenes, presumiendo la vista que tenía de la ciudad y aprovechando para comentar un poco sobre las mujeres de este territorio.

Al compartir su contenido, Westcol mencionó, a modo de broma, cómo las mujeres en Qatar son coartadas en sus libertades, especialmente en el ámbito sentimental y personal. El joven no midió lo delicado que era el tema, por lo que lanzó un comentario sobre un inesperado lado positivo de la situación, apuntando a que en este país de Medio Oriente no existían “las bandidas”.

“Les voy a comentar algo al lado de esta vista qatarí. Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y Bucaramanga?. No existen las mujeres bandidas. Si acá hubiera una mujer bandida, no solo la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos o la pueden prender a piedrazos. No hay bandidas, no hay malas, es el paraíso”, dijo en un video, buscándole el lado chistoso al controversial tema.

Al decir esto, el colombiano agregó que las mujeres de Medellín no podrían pisar este territorio porque no sería una buena experiencia. “Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Aprendan que nos están rompiendo el corazón todas esas bandidas de Medallo”, dijo, entre risas.

Yo necesito que ustedes escuchen lo que dice este man, las preguntas del final: "Por qué no aprenden así, por qué no son como acá", o sea, básicamente, que por qué acá no se perpetúa la violencia que ejercen esos países sobre las mujeres pic.twitter.com/bJZCRNx8iy — Susana✨ (Taylor's version) (@sna1609) November 30, 2022

Ante los comentarios que hizo el creador de contenido, una fuerte ola de críticas cayó sobre él, recriminando cómo se expresaba y tomaba a la ligera este asunto tan complejo que atraviesan las mujeres en el mundo. La mayoría de respuestas y comentarios que recibió estaban enfocados en los castigos e imposiciones a los que son sometidas las habitantes del territorio qatarí, teniendo en cuenta que son juzgadas bajo la ley islámica por situaciones que son normales en occidente.

Algunos usuarios de redes sociales compartieron el video en Twitter, reprochando las palabras que utilizó el joven para referirse a estos sucesos. Al ver que quedó en el centro de una fuerte polémica, Westcol reapareció en Instagram y envió unas palabras, respondiendo directamente a un mensaje que recibió de una mujer.

“Esta mujer tiene toda la razón. Esta historia es para aclarar porque de pronto se confunden y esos son los típicos clips que sacan de contexto para acribillarme. Yo no dije que era el paraíso porque a una mujer la enciendan a latigazos. Mucha gente entendió. Lo dije porque aquí las mujeres son fieles y lo dije en forma de meme, que todas son fieles y no hay bandiditas. Cada quien con sus culturas y en eso no me meto. No lo dije con esa intención”, explicó, dejando claro que esta broma que lanzó no iba de la mano con el pensamiento que tenía realmente de la cultura que hay en Medio Oriente.

Westcol compartió un post con el que quiso poner la cara ante la controversia que se desató, explicando que todo era un chiste y una broma. El influencer citó un trino que realizó una usuaria, señalando que siempre había un ataque en cualquier publicación o tema que salía a la luz.

“Esta historia la subí seguida de esa porque sabía que mucha gente se lo iba a tomar de esa manera. Parce, qué ganas de atacar por todo, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que estaba ‘chimbiando’ y a lo que me refería, pero bueno”, escribió en un trino, donde compartió su defensa ante los ataques que le llegaron.