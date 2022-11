Novio de Aída Victoria Merlano dice que no tiene “vida de narco”

La vida amorosa de la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano ha sido uno de los temas que semana tras semana dan para hablar. A mitad de año, el nombre de la joven se llevó toda la atención de los cibernautas tras ser acusada como cómplice en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, en un consultorio odontológico situado al norte de Bogotá.

Asimismo, se supo que la influencer terminó su relación de meses con el cantante Naldy y tras un par de semanas, inició un romance con el streamer antioqueño que se hace llamar en redes como Westcol.

Desde entonces, los seguidores de la barranquillera y el público digital no ha dejado de lado ninguna acción en la que la pareja se vea involucrada. Precisamente, Westcol ha mencionado que su estilo de vida se debe a sus transmisiones mediante la plataforma Twitch, razón por la que hace poco adquirió una lujosa camioneta.

Sin embargo, es común que en redes sociales haya especulaciones y comentarios de todo tipo, así que varios de los cibernautas cuestionan la forma con la que Westcol adquiere dinero.

El trabajo en las plataformas se convirtió en una buena fuente de ingresos. Influencers como Yéferson Cossio, Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro son prueba de ello. No obstante, en Instagram apareció el streamer antioqueño para hablar sobre sus ingresos.

A través de la modalidad de historias que tiene la mencionada red social, Westcol se refirió sobre su estilo de vida al notar que un usuario le dijo que tenía “vida de narco”.

De este modo, el novio de Aida Victoria Merlano comenzó hablando en tono jocoso, y dijo que le están diciendo que “lava plata y salió de la nada”.

Enseguida, el joven comentó que él lleva años transmitiendo en las plataformas digitales, aunque lo que puede estar pasando es que muchas personas hasta ahora lo están conociendo gracias a TikTok. De acuerdo con el antioqueño, en la red social china “suben muchas polémicas, cualquier cosa que yo digo se viraliza ahí, y mucha gente me está conociendo y piensan que yo salí de la nada”.

Según las declaraciones del influenciador, lleva dedicándose al stream desde hace cinco años y las cosas que ha podido adquirir es fruto de su trabajo y constancia. Además, hace poco también mencionó que su éxito se debe a que logró construir una comunidad que lo apoya.

“A lo bien, llevamos muchos años, antes de que existiera TikTok estamos haciendo ‘streaming’. Entonces, no es una ‘vida de narco’, lo que pasa es que trabajo desde hace muchos años; desde que tenía 16 años y tengo 21 años actualmente”, manifestó Westcol.

En la misma narración, el antioqueño dejó claro que sí tiene varios elementos los cuales son relativamente costosos, pero él no siente que sea un ejemplo de éxito como tal.

Es común que al tratarse de un joven, como la Liendra u otros creadores de contenido, muchos de los internautas cataloguen que su visibilidad en las redes es un éxito. No obstante, para el compañero sentimental de Merlano, eso no es así: no siente que sea una persona exitosa.

“Yo no me considero una persona exitosa, estamos ‘camellando’ pa’ eso, falta bastante. Si Dios quiere, en un futuro, llegamos a ese plan. Eso depende de cómo veas el éxito”, aseguró el antioqueño.

Asimismo, en las mismas historias de Instagram, Westcol se refirió sobre las personas que arremeten en contra de él, las cuales son conocidas en el mundo digital como ‘haters’.

“Creo que los ‘haters’ son muy necesarios, es más, es lo más necesario para tú alcanzar el éxito. Cuando tú tienes ‘haters’, esos son los que más te dan interacciones; porque siempre están comentando, con rabia, y eso te genera interacción, algoritmo, un montón de cosas y te hace crecer un montón. Literalmente, hay gente que vive de ‘haters’, es algo impresionante”, precisó el novio de Aida Victoria Merlano.

A continuación, la recopilación de las recientes declaraciones del streamer: