“Ve a que te devuelvan la plata”: Aída Victoria Merlano ‘peinó’ a abogado que cuestionó su situación legal

La ‘influencer’ respondió sin filtros ante el comentario hecho por un internauta que se identificó como abogado y que la cuestionó por no estar en la cárcel.

Aída Victima Merlano es una de las influencers y creadoras de contenido más populares en la farándula colombiana. De hecho, en su perfil de Instagram, cuenta con una comunidad de 3,9 millones de seguidores, con quienes comparte todo tipo de publicaciones e interactúa mediante diversas dinámicas.

Sin embargo, la joven no ha estado exenta de polémica. Vale recordar que la influencer saltó a la fama luego de los eventos que rodearon a su madre, la excongresista Aída Merlano, cuando protagonizó un cinematográfico escape, el 1 de octubre de 2019, fugándose de las autoridades cuando asistía a una cita odontológica.

Por estos hechos, un juez emitió condena contra Aída Victoria Merlano, puntualmente por el delito de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad en la comisión de delitos. Desde entonces, la joven ha librado una batalla legal con el objetivo de conservar su liberad.

No obstante, el tema aún retumba entre los detractores de la joven, quienes no pierden oportunidad para arremeter en su contra y cuestionarla por no estar en la cárcel.

A través de sus historias de Instagram, Aída Victoria respondió sin filtros al comentario hecho por un internauta que se identificó como abogado y que la increpó respecto a su situación legal.

“Querido Juan, tal como afirmas, la vida es demasiado corta como para que tú andes pendiente de si yo estoy o no en la cárcel”, manifestó Aída Victoria en la introducción de su respuesta.

En seguida, expresó: “Tú como abogado deberías saber que la Fiscalía es el ente acusador, por ende, a quien debiste etiquetar fue o a la Policía o al Inpec, que serían los garantes de que, si la Policía hizo efectiva la orden de captura, pues yo esté donde esté. Pero imagínate, eso lo sé yo que tengo seis semestres de Derecho, imagínate tú que tienes la carrera completa. Ve a que te devuelvan la plata, que creo que fuiste a la universidad a pasear”.

Aída Victoria Merlano reaccionó a la supuesta brujería que le hicieron a Nicky Jam

El cantante puertorriqueño Nicky Jam se ha destacado en el mundo del entretenimiento por su gran trayectoria profesional, pero también por sus fallidas relaciones amorosas. Desde que el cantante terminó su matrimonio con la colombiana Angélica Cruz, lo han relacionado con varias modelos.

En febrero de 2021, el artista anunció que su relación con Cydney Moreau había llegado a su fin. Meses después, dio a conocer a sus seguidores la noticias de que había iniciado una relación con la modelo venezolana Aleska Génesis; sin embargo, esta relación duró tan solo 7 meses.

Justamente este vínculo entre Nicky Jam y Aleska se volvió tendencia en la tarde del lunes, 7 de noviembre, luego de que se viralizaran varios videos en redes sociales en los que se ve a la modelo hablando con quien sería una “hechicera” para que la ayudara a recuperar el amor del artista puertorriqueño.

A través de sus historias de Instagram, a la influencer le preguntaron qué pensaba de lo que le había ocurrido al cantante. Ella respondió con su particular manera y sentido del humor, pero también tuvo tiempo para ponerle seriedad al asunto.

“Triste porque yo pensé que un hombre enamorado regalaba un Lamborghini, y no, era un hombre embrujado”, fue lo primero que dijo la joven.

Aunque la joven contestó algunas cosas en tono de burla y comparó el caso con el supuesto de si le pasara a ella con su nuevo pretendiente, también dijo que este tipo de prácticas no traen nada bueno con el tiempo y que las cosas deberían hacerse siempre de la mejor forma.

“Hey, no hagan eso, todo eso trae ruina”, escribió Aída Victoria en una de las historias que publicó en su cuenta de Instagram; además añadió: “Hagan el bien pa’ que les vaya bien, porque todo se devuelve, mami”.

La creadora de contenido finalizó el tema con varios puntos que quiso compartir con sus seguidores y que, para ella, son importantes a la hora de empezar una relación, ya sea amorosa o amistosa. “No le cuenten sus secretos más íntimos a nadie”, “no confíen en la brujería que eso trae ruina”.