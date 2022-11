- Foto: VCG via Getty Images

TikTok Now: así funciona la nueva opción para crear videos ‘más reales’ en la red social

Pese a que se trata de una red social relativamente joven, TikTok es un servicio que ha logrado un importante crecimiento ante plataformas rivales consolidadas como Instagram.

Justamente por ello, la plataforma digital que promueve la creación de videos cortos ha comenzado a implementar acciones para lograr impulsar su presencia entre los usuarios de dispositivos móviles.

En el marco de esta iniciativa, ByteDance, empresa china propietaria de la red social, ha decidido lanzar una nueva función llamada TikTok Now. Novedad que llega al servicio como un intento de imitar e incorporar algunas de las herramientas que le han ayudado a BeReal a tener éxito entre sus usuarios.

Cabe recordar que BeReal, servicio digital de origen europeo, ha logrado cautivar a los usuarios más jóvenes de las redes sociales al proponerles el concepto de ‘publicaciones más reales’, en donde no hay espacio para los videos e imágenes editadas.

A raíz de los buenos resultados que ha tenido su rival, ByteDance decidió incorporar una función para que sus usuarios compartan contenidos de forma más espontánea y sin retoques.

¿Qué es TikTok Now?

Se trata de una nueva opción que se integra a las opciones de creación para videos cortos que posee la red social y su mecánica se basa en invitar a los usuarios a realizar una publicación rápida que evidencie lo que están haciendo en un momento determinado del día.

Pero esta publicación debe ser creada utilizando la cámara frontal o trasera del teléfono, de esta manera, se puede compartir una selfie o un video del lugar en donde se encuentra el dueño del perfil. De hecho, también es posible usar ambas cámaras para generar una publicación que permita destacar al usuario y su entorno.

El punto clave de esta función radica en que el usuario nunca tendrá conocimiento sobre el momento en que tendrá que generar dicha publicación, pues la app de TikTok generará una notificación en cualquier momento del día y en ese momento se tendrá que captar el video o la foto.

De manera que las personas contarán con pocos minutos para pensar en qué gesto harán y en el sitio en donde captarán el video o fotografía que se compartirá en la plataforma. En caso de que aparezca un elemento que al usuario no le guste, él no tendrá un recurso para modificar la publicación realizada con TikTok Now.

Gracias a esta mecánica, las personas terminarán compartiendo contenidos de forma más espontánea y mucho más naturales, al no contar con una edición previa a la publicación.

¿Cómo usar TikTok Now?

En primer lugar, es clave verificar que el teléfono del usuario cuenta con la versión más reciente de TikTok, en caso de que no sea así, se recomienda actualizar la aplicación mediante Play Store o App Store.

Una vez se ha realizado la verificación, se deben realizar los siguientes pasos: